Ribeirão Claro ganha RECAPE e PISTA no CENTRO de Eventos

Com investimento aproximado de R$ 3 milhões

A avenida de acesso ao Centro de Eventos (CTG) de Ribeirão Claro está passando por uma importante transformação, que promete impactar diretamente a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Desde o dia 7 de abril de 2026, o local recebe obras de recapeamento asfáltico e a implantação de uma nova pista de caminhada, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores.

O trecho, amplamente utilizado por pedestres, ciclistas e motoristas, apresentava desgaste natural ao longo dos anos, o que gerava dificuldades no tráfego e preocupações com a segurança. Com a intervenção, a proposta é garantir melhores condições de circulação, além de oferecer um espaço adequado para a prática de atividades físicas e momentos de lazer.

As obras avançam em ritmo acelerado, contando com o uso de equipamentos modernos e mão de obra qualificada. A execução inclui a recuperação completa da pavimentação, promovendo maior durabilidade e conforto no deslocamento, tanto para veículos quanto para pedestres.

Outro destaque do projeto é a construção da pista de caminhada, que amplia as opções de lazer e incentiva hábitos saudáveis entre a população. O espaço, que já era bastante frequentado, agora contará com infraestrutura mais segura e adequada para o uso diário.

Com investimento aproximado de R$ 3 milhões, a obra é viabilizada com recursos do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades. A iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano e a valorização dos espaços públicos.

Além de melhorar o acesso ao Centro de Eventos — palco de importantes atividades culturais, esportivas e sociais do município — a revitalização da avenida representa um avanço significativo na infraestrutura de Ribeirão Claro. A expectativa é que, após a conclusão, o local se torne ainda mais atrativo, seguro e funcional para toda a comunidade.

Texto e fotos: Thais Sogayar