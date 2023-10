Recuperação da PR-151 em Jaguariaíva em NOVA etapa (vídeo)

Obras são na PR- 151 destino Curitiba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou nesta quinta-feira (26) uma nova etapa da obra de recuperação emergencial da PR-151 em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais. Começaram a ser lançadas as peças pré-fabricadas das novas galerias celulares de concreto, com previsão de iniciar na sequência a terraplenagem da base e sub-base da nova pista. A rodovia está totalmente bloqueada devido aos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região neste mês de outubro.

O local já recebeu os serviços de retaludamento e execução de berço de concreto. O lançamento das peças não havia sido realizado ainda devido ao período de espera para cura do concreto, tanto do berço quanto das próprias peças, que serão ao todo 74.

Visando a retomada do tráfego no trecho o quanto antes, o DER/PR trabalha com a previsão de liberar uma pista na semana que vem, sem a camada asfáltica por enquanto, caso as condições climáticas sejam favoráveis. Isso vai permitir a retomada parcial do trânsito no trecho, com um sentido seguindo pela rodovia e o outro pelo desvio implantado pela Prefeitura de Jaguariaíva.

Os detalhes do funcionamento dessa pista estão sendo definidos e serão divulgados previamente à liberação.

A obra deve ser concluída em novembro, se as condições climáticas foram favoráveis.

GUARAPUAVA – O DER/PR permanece trabalhando também na outra rodovia com interdição total devido a danos causados pelas chuvas, a PR-540, em Entre Rios, distrito de Guarapuava, na região Centro-Sul. No local já foram realizados os serviços iniciais de reconformação de talude e remoção do bueiro danificado, sendo executado na sequência o berço de concreto, que irá receber o novo dispositivo para passagem de águas.

Assim como em Jaguariaíva, é necessário aguardar a cura do concreto executado antes de prosseguir com os demais serviços. Neste intervalo, o DER/PR avaliar as melhores soluções para o trecho, resolvendo a situação e prevenindo que o dano ocorra novamente.

Tanto em Jaguariaíva quanto em Entre Rios o dano das chuvas levou ao rompimento de bueiro metálico para vazão de água fluvial sob as rodovias, cujo grande volume, devido às fortes chuvas, resultou em danos nas estruturas e consequente demolição do pavimento.

A obra deve ser concluída nas próximas semanas, caso as condições climáticas sejam favoráveis.