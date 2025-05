REGULARIZAÇÃO fundiária na zona Rural Platinense

Prefeitura viabiliza normalização de lotes

Exclusivo: Audiência pública realizada neste fim de semana na igreja Metodista, na Rua Algas Marinhas, Povoado rural Platina, tratou da primeira etapa da regularização fundiária, em Santo Antônio da Platina. Em torno de 120 pessoas participaram, com as presenças do secretário municipal de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, e do vereador reeleito Luciano de Almeida Moraes Vermelho(Republicanos)

Também presentes Djalma Morrell, presidente da Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina, que coordena as ações, o servidor Tiago Roberto, e a assistente social Mariana Utida Audi (prefeitura).

Houve antes mobilização com a comunidade, e durante o evento explanação e detalhamento. O programa continuará no próximo sábado, dia nove, quando os interessados levarão comprovante de renda, contrato de compra etc. Após o levantamento, virão os técnicos, como agrimensor, para formatar e mapear as áreas, conforme explicou Cristiano.

Serão confeccionados mapas com os lotes das áreas que pertenciam à União (governo federal), família Matarazzo e terrenos privados comercializados de forma irregular.

Quem ganha até dois salários mínimos terá até 15 meses para pagar ou, dependendo, isenção. Acima desse valor, terá que recolher taxas cartoriais para a matrícula da propriedade.

Assim, serão quatro etapas em até 12 meses para serem efetivados os títulos.

Nos contextos urbano e rural, a regularização fundiária é a correta integração de assentamentos, estando eles regulares ou não, através de processos jurídicos, ambientais e sociais. No caso, o objetivo é garantir a segurança e a legalidade do patrimônio, dando acesso aos direitos do uso da terra para aqueles que têm a posse de algum local ou que então têm o direito de uso e precisam dos documentos dos terrenos ocupados.

“É um fato histórico para a Platina, regularizar os terrenos, é importantíssimo para o progresso”, disse o edil. “A prefeitura dá o suporte integral para a população ser beneficiada”, adicionou o secretário.