Restaurante DOM Antônio homenageia Mães de toda região

Em todo mês de maio

O conceituado Restaurante Dom Antônio mantém há mais de oito anos sua excelência em atender na Rua Rui Barbosa, 894, centro de Santo Antônio da Platina. Abre de segunda-feira até sábado das 11 às 14h30m.

Durante todo mês de maio, homenageia as genitoras de todas as classes sociais e idades com pratos especiais e o atendimento ainda mais carinhoso.

Cuidar, sem esperar nada em troca, se entregar, de corpo e alma por outra vida. Doar anos e até uma vida inteira, Ser mãe é encontrar a felicidade em outro sorriso, Amar, até sem ser amada, Muitas vezes uma longa jornada, que se for preciso ela faria tudo novamente, Simplesmente, por amor.

O Dom Antônio também oferece marmitas de vários preços através do telefone (43) 99653-3253. Fundado em agosto de 2016 no setor de food service por Eder Junior e Antônio Ferreira (foto abaixo) , é tido como um dos melhores do Norte Pioneiro.

Assim, se consolidou como um dos mais conceituados restaurantes do Norte Pioneiro e Sul/Sudeste de São Paulo.