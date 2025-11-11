RESTAURANTE Dom Antônio festeja nove anos em S. Antônio

Com estacionamento gratuito no centro da cidade

O conceituado Restaurante Dom Antônio mantém há nove anos sua excelência em atender na Rua Rui Barbosa, 894, centro de Santo Antônio da Platina. Abre de segunda-feira até sábado das 11 às 14h30m.

Também oferece marmitas de vários preços através do telefone (43) 99653-3253. Fundado em setembro de 2016 no setor de food service por Eder Junior e Antônio Ferreira (foto abaixo) , é tido como um dos melhores do Norte Pioneiro.

Exibindo itens como o acabamento dos móveis, decoração, iluminação, climatização, opções de serviço com buffet à vontade, cadeirinhas altas… Tudo para conquistar os comensais, por meio de outros sentidos além do paladar.

Sanitários discretos e higienizados, espaço entre as mesas, cozinha cuja manutenção e limpeza são perfeitas, passando pelas colaboradoras e gestores, exibe memorial com imagens antigas da Cidade Joia, atuando com agilidade e atenção aos detalhes.

O atendimento extraordinário é um dos fatores mais relevantes que cativa o consumidor e garante o retorno.

Cumpre rigorosamente as normas sanitárias e de segurança. Essa é a regra de ouro e vale para todos os estabelecimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina padrões rígidos de controle sanitário, visando garantir a segurança alimentar e a saúde dos clientes. Manutenção preventiva dos equipamentos, excelente localização, estrutura incomparável e, o detalhe mais importante, comida gostosa e variada com produtos de qualidade rigorosa, além de sobremesas diferenciadas e o indefectível café de sabor indescritível.

Assim, é referência como um dos mais conceituados restaurantes da região e Sul/Sudeste de São Paulo.