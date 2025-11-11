RESTAURANTE Dom Antônio festeja nove anos em S. Antônio

Com estacionamento gratuito no centro da cidade
Exibindo itens como o acabamento dos móveis, decoração, iluminação, climatização, opções de serviço com buffet à vontade, cadeirinhas altas… Tudo para conquistar os comensais, por meio de outros sentidos além do paladar.
Sanitários discretos e higienizados, espaço entre as mesas, cozinha cuja manutenção e limpeza são perfeitas, passando pelas colaboradoras e gestores, exibe memorial com imagens antigas da Cidade Joia, atuando com agilidade e atenção aos detalhes.
O atendimento extraordinário é um dos fatores mais relevantes que cativa o consumidor e garante o retorno.
Cumpre rigorosamente as normas sanitárias e de segurança. Essa é a regra de ouro e vale para todos os estabelecimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina padrões rígidos de controle sanitário, visando garantir a segurança alimentar e a saúde dos clientes. Manutenção preventiva dos equipamentos, excelente localização, estrutura incomparável e, o detalhe mais importante, comida gostosa e variada com produtos de qualidade rigorosa, além de sobremesas diferenciadas e o indefectível café de sabor indescritível.
Assim, é referência como um dos mais conceituados restaurantes da região e Sul/Sudeste de São Paulo.