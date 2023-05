Ribeirão Claro prepara terrenos à empresas

Expectativa é de gerar 25 empregos

A Prefeitura de Ribeirão Claro está com as equipes da Secretaria de Obras e Urbanismo realizando os serviços de terraplanagem em seis terrenos no Distrito Industrial.

As novas empresas são dos seguimentos de lavanderia, marmoraria, locações de equipamentos para construção, fábrica de artefatos de concreto (postes, pavimento intertravado, entre outros), mecânica e ampliação de uma empresa de construção naval.

A previsão é de que as edificações sejam iniciadas nos próximos dias, com expectativa de gerar de mais de 25 empregos.

Os serviços de terraplanagem são um incentivo do Governo Municipal para as novas empresas do Distrito Industrial que buscam se instalar em Ribeirão Claro, fomentando a economia local.

A execução destes serviços para a empresa iniciar as atividades se trata de um acordo firmado entre a Prefeitura e empreendedores durante a venda dos lotes no Distrito Industrial.

Ao todo, estão sendo utilizados os equipamentos: escavadeira hidráulica, caminhões, motoniveladora e pá carregadeira na preparação do solo.

O prefeito João Carlos Bonato, acompanhado do secretário de Indústria Comércio e Serviços Marcelo Molini e o chefe do Departamento de Conservação das Estradas Rurais Matheus Francisco, estiveram visitando as obras neste fim de semana.

“Acreditamos que Ribeirão Claro tem um potencial muito grande para o crescimento econômico. Eu e minha vice Ana Maria Baggio Molini estamos diariamente empenhados junto as nossas equipes para que esse resultado seja alcançado. Que sejam bem-vindas as novas empresas e tenho certeza de que teremos muitos empregos”, disse Bonato.