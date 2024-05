Ricardo Barros quer impulsionar produção leiteira em todo o PR

Em Audiência Pública na Assembleia Legislativa, secretário da Indústria, Comércio e Serviços enfatizou necessidade de fortalecer setor



O secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, participou na noite desta segunda-feira (06), na Assembleia Legislativa do Paraná, de Audiência Pública para debater medidas e soluções para o setor leiteiro do estado. O evento teve a participação de deputados, produtores, lideranças, especialistas e outras autoridades.

Em meio a um contexto desafiador, Barros destacou a importância de estudar e estruturar soluções que promovam a competitividade e melhorem os resultados da produção leiteira. Uma dessas soluções pode ser encontrada em Toledo, no Biopark, onde existe tecnologia disponível para a produção de queijos especiais.

“Em Toledo, os produtores estão recebendo treinamento para fazer queijos de grande valor agregado. Investir e estruturar uma localização geográfica de produção é um caminho promissor e tem um apelo econômico importante para abertura de mercado em outros país”, afirmou.

Além disso, o secretário compartilhou ideias e sugestões adquiridas em viagem a Israel como parte da comitiva da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP). Durante a visita, a comitiva teve oportunidade de explorar o setor de produção de leite, adquirindo conhecimentos sobre as melhores práticas aplicadas no país.

A recente agenda com o embaixador do Uruguai também foi mencionada, destacando a importância das relações internacionais para fomentar o intercâmbio de conhecimento e custo de produção.

“Diante dessas iniciativas e compromissos, o Paraná caminha para fortalecer seu papel como um dos principais produtores de leite do país, ao mesmo tempo em que busca constantemente inovações e parcerias para impulsionar a economia local. Estamos empenhados em levar renda para municípios onde a produção leiteira é muito importante, principalmente regiões de baixo IDH”, afirmou Barros, evidenciando o compromisso sólido do Governo do Paraná com o desenvolvimento do segmento.