Rodovias do Norte Pioneiro têm investimentos

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), administra 2,6 mil quilômetros de rodovias estaduais nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí, por meio da Superintendência Regional Norte (SRNorte), com realização de obras, conservação, atendimento ao usuário e fiscalização.

Nesta matéria serão detalhadas as atividades da SRNorte com informações sobre a atuação das superintendências do DER/PR em todo o Paraná.

A SRNorte tem sede em Londrina, e conta com quatro escritórios regionais: Norte Pioneiro em Jacarezinho, Vale do Tibagi em Ibiporã, Norte Velho em Ibiporã, e Vale do Ivaí em Apucarana. Ao todo, ela administra um orçamento de mais de R$ 600 milhões.

A conservação do pavimento acumula o maior montante desse total para uma mesma função, com mais de R$ 244 milhões para realização rotineira de serviços como fresagem e reperfilagem, microrrevestimento asfáltico, melhorias no sistema de drenagem de águas, e também remendos profundos, remendos superficiais e selagem de trinca, entre outros, voltados para garantir a segurança e conforto dos usuários.

Outros R$ 30 milhões são dedicados para a manutenção de obras de arte especiais (OAEs), nome técnico para pontes, viadutos, passarelas, entre outros. Três contratos deste tipo estão em andamento na SRNorte, contemplando 37 OAEs, com reparos e consertos em estruturas de concreto, substituição de juntas de dilatação, além de melhorias específicas como recomposição de erosão e reforço de contenções, substituição de guarda-corpos, implantação de dispositivos de drenagem, e até alargamentos do tabuleiro no caso de pontes estreitas.

A regional também conta com serviços do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná), com cerca de R$ 110 milhões, que garantem reforço da sinalização horizontal, sinalização vertical, entre outros.

USUÁRIO – Além de conservação e obras, usuários das rodovias da SRNorte também encontram serviços de operação de tráfego rodoviário disponível nas rodovias federais e estaduais do antigo Anel de Integração. Mais especificamente, nas rodovias antigamente da Econorte e que ainda não foram concedidas no novo programa federal de concessões.

São serviços de guincho leve e pesado, inspeção de tráfego, apoio ao usuário, caminhão-pipa para apoiar o Corpo de Bombeiros, veículo para lidar com animais soltos na pista e limpeza emergencial de pista.

Somente neste ano foram 9.218 atendimentos, com 3.724 deles na BR-369, 2.030 na PR-323, 1.679 na PR-090 e 539 na PR-445. As principais demandas dos usuários foram devido à ressolagem de pneu na pista, pane mecânica, sinalização danificada, buracos no pavimento e materiais diversos fora da pista.

FISCALIZAÇÃO – A SRNorte opera atualmente cinco balanças rodoviárias para fiscalização de excesso de cargas, prática que causa danos ao pavimento, compromete a integridade do veículo e facilita a ocorrência de acidentes. Elas são empregadas alternadamente em rodovias estaduais de maior movimento, visando coibir a prática.

Além disso, agentes de trânsito do DER/PR utilizam radares portáteis para fiscalizar pontos críticos de acidentes causados por excesso de velocidade, além de outras irregularidades, como a ultrapassagem proibida.