Romanelli convida para audiência sobre orçamento (assista)

Na Assembleia Legislativa

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) convocou a sociedade para a audiência pública da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA). A reunião será no próximo dia 19 de novembro(terça-feira|), a partir das 9 horas. Além da participação presencial, a sociedade poderá acompanhar o debate pelas redes sociais e pela TV Assembleia.

“Quero convidar a todos. É uma audiência importante para discutir de forma participativa, com toda a sociedade, o orçamento do Estado”, destacou Romanelli na sessão desta quarta-feira, 6, na Assembleia Legislativa . Ele antecipou que a reunião terá a presença dos secretários estaduais Norberto Ortigara (Fazenda) e Guto Silva (Planejamento), além de representantes do setor produtivo e da sociedade civil organizada. “De forma inovadora, estamos construindo o orçamento participativo no Paraná, abrindo o debate para que a população opine sobre a aplicação dos recursos públicos”, acrescentou Romanelli, presidente da Comissão de Orçamento. O deputado lembrou que, no ano passado, foram realizados diversos encontros regionais para a elaboração do Plano Plurianual do Estado (PPA), para o período de 2024 a 2027.

LOA – A Lei Orçamentária Anual para 2025 estima a receita e fixa a despesa do Estado no valor de R$ 78,7 bilhões para o exercício financeiro do ano que vem. O valor abrange todos os recursos destinados aos Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, além do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná (RPPS) e investimentos de empresas públicas.