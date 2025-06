Deputado Romanelli critica nova praça de PEDÁGIO (ASSISTAM)

“Criará dificuldade no Norte Pioneiro”

O Deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli formalizou pedido para o governo federal visando colocar essa nova praça de pedágio na PR-092 entre Wenceslau Braz e Arapoti, pois entendia que em Siqueira Campos, seria ruim.

“Vai criar uma enorme dificuldade no Norte Pioneiro”, disse.

A data do início da cobrança das tarifas será zero hora do dia 11 de março ( na próxima terça-feira). As novas estruturas estão localizadas nas rodovias PR-151, km 184,820 em Sengés, e PR-092, km 286,750 em Siqueira Campos.