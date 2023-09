Romanelli pede ao Dnit manutenção urgente da BR-369

Entre as cidades d Cornélio Procópio e Jataizinho

A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira, 25, requerimento do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) com pedido ao superintendente regional do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Hélio Gomes da Silva Junior, da manutenção urgente na rodovia BR-369, entre Cornélio Procópio e Jataizinho.

“Não faz um ano e meio que foi concluída a duplicação dos 33,4 quilômetros da BR-369 entre Cornélio Procópio e Jataizinho. Para a nossa surpresa, a empresa que executou a obra, a antiga concessionária de pedágio, ela já deixou o trecho, mas a rodovia está com graves problemas, inclusive de desfazimento do asfalto, cheio de trincas e buracos, ou seja, de desgaste muito acentuado”, disse Romanelli.

O deputado se refere aos trechos no sentido Cornélio Procópio-Jataizinho nos Kms 91, 92, 93, 102, 106 e 122 e no sentido Jataizinho-Cornélio Procópio, os Kms 125, 123, 118, 108, 102 e 103. “Eu só faço um apelo para que possamos encontrar uma solução o mais rápido possível, sob o risco desta grande duplicação, grande obra, venha trazer danos a região de Cornélio Procópio, por sua má execução”.

Desgaste acentuado – Uma cópia do requerimento foi encaminhada ao diretor-geral do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), Fernando Furiatti Saboia. “A rodovia que foi duplicada recentemente, entretanto, já apresenta defeitos na qualidade da infraestrutura. São vários os pontos em que há sinais de desgaste asfáltico e aberturas de buraco na pista. A situação é precária em ambos os sentidos”, reiterou Romanelli no requerimento em que anexou as imagens do trecho que “revelam as condições da rodovia em que trafegam os motoristas”.

“Há uma crítica muito forte sobre o estado deste trecho da rodovia e como represento a região, encaminho este requerimento ao Dnit e DER do Paraná para que tomem as providências necessárias e que a concessionária deva refazer os trechos que fez e que estão com desgaste acentuado”, completa.

A rodovia de 1,2 mil quilômetros liga as cidades de Cascavel a Oliveira em Minas Gerais, passa ainda por cidades importantes do Paraná como Campo Mourão, Cornélio Procópio e Londrina e pelas cidades paulistas de Ourinhos, Bauru e Pirassununga . Escoa os produtos da agricultura, pecuária e indústria entre os três estados. A rodovia também liga o Oeste do Paraná e de São Paulo com o Paraguai. O Paraguai importa a maioria dos produtos que consome do Brasil.