Sanepar investe R$ 5,8 milhões em SAP

Ampliação do sistema de abastecimento de água

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Professor Zezão (PODE), estiveram nesta terça-feira, 04, na sede da Sanepar, em Curitiba, para receber a ordem de serviço de uma obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no município. O investimento é de R$ 5,8 milhões.

“Outra obra importante que estamos levando para Santo Antônio da Platina. É um grande investimento, que vai garantir a ampliação do abastecimento de água no município, com a abertura de um poço artesiano”, destacou Romanelli. “Estamos sempre presentes na cidade e defendendo as reivindicações e projetos do município junto ao governo estadual”, acrescentou.

Qualidade – Segundo Romanelli, um dos novos pedidos levados para a Sanepar é a implantação de um reservatório de água em Santo Antônio da Platina. “Vivemos uma grave crise hídrica recentemente e ter um reservatório para armazenar água é fundamental para que a população possa receber um serviço de abastecimento de qualidade”, sustentou o deputado.

Para o prefeito Zezão, a ampliação do abastecimento é fundamental para o município. “Obras como esta que será realizada pela Sanepar atendem uma necessidade do município, que está crescendo. Nossa gestão se preocupa com a qualidade de vida da população e o acesso à água tratada é fundamental, tanto para o conforto das pessoas quanto para a saúde”, afirmou.

A ordem de serviço foi assinada pelo diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, e pelo diretor comercial da companhia, Elerian do Rocio Zanetti, prevê a operacionalização do poço artesiano P-15, execução de adutora, estação elevatória, travessias e instalações elétricas.

Na reunião, Romanelli e Zezão também trataram a extensão da rede de esgoto de Santo Antônio da Platina.

Presentes os secretários de Gabinete, Benedito Miranda, de Planejamento Alexandre Levatti e do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza.