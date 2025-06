S. Antônio tem mil KM de ESTRADAS RURAIS

Prefeitura promete manutenção

De acordo com levantamento feito há algum tempo atrás por servidor platinense, a extensão de estradas rurais primárias é de 1.200 km, sem contar os chamados “galhos” que são trechos que ligam as estradas principais com as entradas de chácaras, sítios e fazendas.

O compromisso da Prefeitura com essas estradas é mantê-las em condições favoráveis para que as pessoas possam ir e vir com qualidade no dia a dia e, em época de escoamento de safras de grãos, os produtores rurais possam contar com os trechos em bom estado para que os caminhões trafeguem com segurança.

Como “a gestão atual pegou um parque de máquinas bem deficitário e com poucos veículos em reais condições de uso”, conforme disse a Assessoria de Comunicação atual, a dificuldade não poderia ser diferente, mesmo assim, uma equipe começou a trabalhar no dia 2 de janeiro e a estimativa é que já foram feitas manutenções e recuperação de mais de 50 km de estradas rurais.

O Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, Eraldo Alves da Silva, disse que o Prefeito Gil Martins tem dado todo o respaldo para que o setor ofereça condições de atender a população da Cidade e da Zona Rural, mesmo com a limitação de equipamentos que a gestão assumiu desde 1º de janeiro, nem por isso, as equipes deixaram até então de trabalhar com muito esforço e planejamento.

Com relação aos serviços na zona rural, Eraldo disse que a equipe é formada por cinco servidores que têm à disposição uma Motoniveladora, uma Pá Carregadeira, uma Hidráulica e dois Caminhões.

O diretor de serviços rurais é Joaquim Sanches. Foi ele quem informou que mesmo com a limitação de maquinários, a equipe está em atividade intensa.

“Tivemos um período de chuvas que deixaram trechos em estado bem críticos, praticamente intransitáveis e conseguimos assim mesmo melhorar a situação, como é o caso da estrada da Guabiroba onde estivemos trabalhando num trecho de mais de seis quilômetros. Estamos fazendo pedaços de estradas mais críticos e inclusive já executamos serviços em três pontes, uma na Barra Mansa, outra no Distrito do Monte Real e conservação de outra no bairro Araponguinha”.

Sanches ainda relatou que foram arrumados trechos da estrada atrás da Efapi, nos bairros Beira Rio, São Joaquim de Baixo, Ribeirão Bonito. Ele disse que “primeiro fazemos a limpeza nas laterais da estrada, depois o abaulamento, colocamos pedras e compactamos”.

Abaular estrada rural a uma técnica de adequação que deixa a parte central da via mais elevada que as laterais permitindo que a água da chuva escoe e evita a formação de poças. Com a Pá Carregadeira, é feita abertura de caixas de escoamento nas laterais para que evite acúmulo de água.

“Em uma semana e meia fizemos os 6 km na Guabiroba e posso dizer que se acontecer a conservação, a estrada pode ficar até três anos sem necessidade de repetir o serviço que fizemos que ficou muito bom”, destacou Joaquim Sanches.

Na manhã desta segunda-feira, dia 24, a equipe de trabalho está atuando na estrada da Santa Marina, sentido ao Bairro Cem Alqueires. E, na parte da tarde, resolvendo pontos críticos na estrada do São Pedro do Aparado.

Santo Antônio da Platina tem 127 estradas rurais conforme podem ser observadas na relação que acompanha esta matéria.