Secretário da Fazenda mostra metas fiscais

Na Alep para o 2º quadrimestre

O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, apresentará nesta terça-feira (08) os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do Estado referentes ao 2º Quadrimestre de 2024. A audiência pública de prestação de contas acontece no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, a partir das 14h30, com transmissão pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo.A apresentação é prevista na Lei Complementar nº 101, de maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal –, que requer a demonstração e avaliação periódica do cumprimento de metas fiscais pelo Estado.

Serviço:

Data: 08 de outubro, terça-feira

Horário: 14h30

Local: plenário da Assembleia Legislativa – Praça Nossa Senhora de Salete – Centro Cívico – Curitiba

Transmissão: TV Assembleia e canais de comunicação do Poder Legislativo