Secretário Mauro comemora queda

Do recorde do desemprego no Paraná

Com a queda considerável do desemprego de 4% para 3,3% no último quadrimestre de 2024, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada nesta sexta-feira (14) pelo IBGE, o Paraná chega a 6,3 milhões de pessoas empregadas, o maior patamar da série histórica em números absolutos.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (foto), Mauro Moraes, os dados apresentados pelo IBGE refletem não apenas o bom momento econômico que tem atraído investidores, como também a adoção de medidas eficientes por parte do Governo do Paraná para garantir que o emprego e a renda sejam partes essenciais do desenvolvimento do estado.

“A queda do desemprego de 4% para 3,3% é um reflexo direto das ações eficazes que o Governo do Estado tem implementado para atrair investimentos e qualificar a mão de obra paranaense. O Paraná tem um enorme potencial de crescimento e estamos investindo em todas as regiões do estado para gerar novas oportunidades de emprego e renda para os paranaenses”, frisou.

O secretário destaca que a redução do desemprego é um passo importante para dar continuidade aos projetos implementados pelo Governo por meio da SETR, com destaque para os mutirões de emprego e a vasta oferta de qualificação profissional gratuita. “Continuaremos trabalhando para fortalecer a economia do Paraná, atrair novas empresas, investir em infraestrutura e qualificação profissional, para que cada vez mais paranaenses tenham acesso a um emprego digno e bem remunerado”, concluiu.