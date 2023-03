Termina Semana das engenharias em SAP

Cidade recebe palestrantes renomados

Santo Antônio da Platina está recebendo, nesta semana, renomados palestrantes em diversas área da engenharia, da agronomia e das geociências.

Iniciou na quarta feira a SEMANA DAS ENGENHARIAS – 33 ANOS DE APLA, evento que está sendo realizado num local de eventos.Nesta quinta-feira, a partir das 18h30min os temas abordados foram, “O impacto do e-social para a segurança do trabalho” e “Avanços e desafios do sistema fotovoltaico”. Dois temas que tem atraído a atenção da população no que diz respeito à redução de custos e sustentabilidade social e ambiental.

Nesta sexta feira, a partir das 17 horas, na palestra de encerramento será apresentado um case de sucesso sobre “Estradas rurais e conectividade no campo”. O palestrante deste tema será Clodomir Ascari, Engenheiro Agrônomo que foi Secretário de Agricultura de Pato Branco por 8 anos, e, que conseguiu, levar a internet gratuita a todo o interior do município, além de coordenar um projeto ambicioso levando asfalto às estradas rurais do município.

Este tema de sexta feira tem demonstrado interesse, principalmente de Secretários de Agricultura dos municípios próximos à Santo Antônio da Platina.

Segundo Fernando Ribeiro dos Santos(foto), Presidente da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, entidade promotora do evento, o credenciamento pode ser feito na hora, pois o evento é gratuito.

Abaixo, confira a programação completa: