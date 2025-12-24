Sicredi Norte Sul entrega RAM 3500

À ganhadora do sorteio final da promoção de 40 anos “Nossa História Conta Com a Sua”; n o total, mais de R$ 2 milhões em prêmios foram entregues na região

A Sicredi Norte Sul realizou a entrega do prêmio mais aguardado da promoção em comemoração aos seus 40 anos: uma RAM 3500, entregue à associada Silvia Maria Medina De Carvalho, de Siqueira Campos. O momento marcou o encerramento oficial de uma das maiores campanhas promocionais da história da cooperativa.

A entrega foi realizada em dois momentos especiais. Primeiro, em Londrina, na concessionária responsável pelo veículo, ocorreu a entrega técnica, com todas as orientações sobre o funcionamento e tecnologia da RAM 3500. E em seguida, já em Siqueira Campos, uma carreata comemorativa percorreu as principais ruas da cidade, celebrando a conquista junto à comunidade.

Sueli relembra com emoção o instante em que recebeu a notícia:

“Na hora que a gerente me ligou, eu não consegui raciocinar direito. Fiquei em choque. Depois que a ficha caiu, foi a maior alegria!”, conta.

Ela completa: “Foi um momento muito especial, marcante, que vai ficar para vida. Estou muito feliz e grata por fazer parte da cooperativa.”

O presidente da cooperativa, Paulo José Buso Junior, agradeceu a participação dos associados e ressaltou o impacto da campanha: “Chegar aos 40 anos com a confiança e parceria dos nossos associados é motivo de grande orgulho para todos nós. A promoção foi um sucesso absoluto, mobilizando milhares de pessoas e fortalecendo ainda mais nosso relacionamento. A entrega desse prêmio final simboliza nossa gratidão por cada associado que caminha conosco nessa trajetória.”

A promoção movimentou toda a região e alcançou números expressivos. Mais de R$ 2 milhões em prêmios foram entregues, ao longo dos sorteios realizados, e quase 20 milhões de números da sorte foram emitidos, refletindo o forte engajamento dos associados.

Com a entrega da RAM 3500, a Sicredi Norte Sul encerra sua campanha de 40 anos reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional, a proximidade e a cooperação que marcaram toda sua história.