Sicredi reforça apoio PARA Agronegócio

Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 8 milhões de associados, participará como patrocinador e expositor do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento e fortalecimento do público feminino no setor agro.

O evento, que é um dos maiores encontros voltados para mulheres do agronegócio no país, acontece nos dias 23 e 24 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, reunindo produtoras, executivas e agentes do setor.

A participação do Sicredi no CNMA contará com um espaço dedicado ao relacionamento e networking, onde serão realizados pequenos bate-papos sobre temas estratégicos como sustentabilidade e crédito. No espaço, serão realizadas apresentações sobre os temas: “Mercado de carbono e agronegócio: qual a relação?”, “Desafio ou oportunidade? Como o crédito pode ser um aliado ao crescimento feminino no agronegócio” e “Presença e empoderamento da mulher no agronegócio”. Como forma de valorizar e incentivar a participação feminina, o Sicredi oferece às suas associadas um desconto de 20% na compra de credenciais para o evento.

Para Marcela Lazzari, gerente de Estratégia de Segmentos Agro do Sicredi, o CNMA é uma plataforma essencial para fortalecer a rede de apoio e colaboração entre as mulheres do agro além de um espaço de aprendizado e debate. “Vemos um avanço significativo na presença feminina, tanto no campo quanto na liderança. A participação em eventos como o CNMA é fundamental para impulsionar essas conquistas e promover a igualdade no setor”, afirma.

“No último ano-safra, as mulheres foram responsáveis por mais de R$ 8 bilhões em operações de crédito realizadas pelo Sicredi, representando 15% do total liberado. A representatividade feminina dentro da instituição também é superior à média do mercado, enquanto o Censo Agropecuário de 2017 aponta que as mulheres representam 18,7% das produtoras rurais, no Sicredi esse percentual chega a 23,8% entre associados do meio rural. Esses dados refletem a importância crescente das mulheres no agronegócio e o compromisso do Sicredi em ampliar ainda mais essas oportunidades”, detalhou Marcela.

Além de apoiar eventos como o CNMA, o Sicredi desenvolve iniciativas específicas para fomentar a inclusão e o protagonismo feminino, como o Comitê Mulher, que promove debates e ações educativas para preparar os públicos para assumir cargos de liderança e garantir a igualdade nas relações de trabalho e o respeito pelos direitos humanos. A instituição também lançou, em 2023, o Curso Mulher Empreendedora, um programa gratuito voltado para quem deseja abrir ou expandir um negócio, além de ter captado recentemente R$ 1,6 bilhão junto ao CAF e à JICA para crédito destinado a empresas lideradas por mulheres.

Com essas ações, o Sicredi segue comprometido em construir um agronegócio mais inclusivo e próspero. “Nosso papel é dar suporte a essas mulheres para que possam continuar conquistando espaço e realizando seus sonhos. Queremos ser um parceiro estratégico para o seu crescimento, fortalecendo essa rede que transforma vidas e impulsiona o agro brasileiro”, concluiu Marcela.

Serviço:

9º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio

Data: 23 e 24 de outubro

Local: Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Espaço Sicredi

23/10

10h30 – Desafio ou oportunidade? Como o crédito pode ser um aliado ao crescimento feminino no agronegócio.

Grasiela Centurião, Especialista de Crédito Rural do Sicredi

15h30 – Mercado de carbono e agronegócio: qual a relação?

Rebecca Grandmaison, Especialista de Estratégia Agro do Sicredi.

24/10

10h40 – Presença e empoderamento da mulher no agronegócio.

Bruna Remus, Gerente de Negócios do Sicredi

Francieli Muller, Especialista de Inclusão, Diversidade e Equidade da Fundação Sicredi

Inscrição

Programação