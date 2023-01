Siqueira ganha 15% a mais de habitantes

De acordo com dados do IBGE se comparado a outros da região

Siqueira Campos é o município de maior crescimento populacional se comparado aos demais da região da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro). Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), durante os últimos 10 anos, registrou crescimento de 15% de aumento populacional neste período.

Em 2010, registrava 18.446 moradores, tem agora uma população estimada de 24.083 pessoas. Às vésperas de completar 100 anos de emancipação política, Siqueira Campos deixou de ser conhecida apenas pela produção de café, como nos tempos em que se chamava Colônia Mineira, para se consolidar como um polo industrial.

Essa mudança na economia – e também o aumento populacional recente – são diretamente ligados à Pro Tork, maior empregadora do Norte Pioneiro (cerca de cinco mil empregos diretos) e uma das maiores fabricantes de peças para motocicletas do mundo, instalada em Siqueira Campos desde o início dos anos 90.

A oferta de vagas de emprego é tamanha que moradores de todos os municípios vizinhos têm conseguido ingressar na empresa. Com o tempo, muitos deles acabam fixando residência em Siqueira Campos.

Esse “fenômeno social” é facilmente visível com a análise da população de municípios vizinhos. Tomazina e Salto do Itararé, cidades próximas a Siqueira Campos, tiveram redução populacional nestes 10 anos. Santana do Itararé, outro município faz divisa com o território siqueirense, também perdeu habitantes no período.

Já Wenceslau Braz e Quatiguá, também vizinhos à antiga Colônia Mineira, mantiveram a população no espaço de tempo, com uma taxa de crescimento pequena. Ou seja, de seis municípios vizinhos, apenas um cresceu consideravelmente: justamente Siqueira Campos (Reportagem: Agência Criativa).