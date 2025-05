Sistema FAEP reúne SINDICATOS rurais

Encontro de gestores e mobilizadores teve 129 entidades

O Sistema FAEP reuniu um verdadeiro exército de colaboradores de sindicatos rurais, de todas as regiões do Paraná, para o 2º Encontro Estadual de Gestores e Mobilizadores. O evento, que ocorreu neste fim de semana em Curitiba, contou com 214 participantes de 129 sindicatos rurais, que vivenciam uma imersão no universo sindical, com uma programação planejada especialmente para este público.

Paulo Buso, diretor-financeiro da federação, diretor do Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina e presidente do Sicredi Norte Sul,, esteve presente.

“Temos a preocupação com a atuação dos nossos sindicatos rurais, pois são eles que estão na linha de frente, atendendo os produtores na base e recebendo as demandas desse público. Os mobilizadores e os gestores sindicais são peças-chave nesse processo. É por isso que investimos na capacitação desses colaboradores, pois tenho certeza de que isso faz diferença no campo”, destacou o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, na abertura do evento.

Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema FAEP

A atuação dos colaboradores e gestores dos sindicatos rurais faz a diferença no meio rural.

Afinal, é por meio do trabalho deles que as turmas para cursos do Sistema FAEP são mobilizadas, além da oferta de serviços aos produtores rurais. Diante dessa importância, o Sistema FAEP realizou o evento voltado especialmente para quem está na frente de atendimento e mobilização, com uma programação repleta de palestras, capacitações e atrações.

Novos cursos – Para divulgar os novos cursos do Sistema FAEP lançados ao longo de 2024 e os títulos que em breve estarão disponíveis no catálogo da entidade, um estande permanente no evento permite que os colaboradores dos sindicatos possam buscar mais informações. Ao todo, 16 novos treinamentos já em operação e outros três serão lançados até o final do ano. De posse dessas informações, os mobilizadores sindicais rurais poderão ofertar esses novos títulos aos produtores e trabalhadores dos seus municípios.

Oficinas – Um dos momentos de maior aprendizado do 2º Encontro Estadual de Gestores e Mobilizadores ocorre com a realização simultânea de quatro oficinas voltadas à atividade de mobilização e gestão sindical. No espaço voltado à Comunicação, os participantes poderão aprender, na prática, como produzir fotos utilizando o celular, conhecer os produtos e estratégias utilizadas pelo Departamento de Comunicação do Sistema FAEP para divulgar as ações, além do conhecimento para o uso das redes sociais.

Outra oficina abordou dois temas que em breve farão parte da rotina dos sindicatos rurais: Biometria, que passará a fazer parte dos cursos do Sistema FAEP no ano que vem, e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), serviço já ofertado pela entidade no formato piloto para 10 sindicatos rurais (em breve estará disponível em todas as regiões do Estado). A ATeG vai disponibilizar atendimentos exclusivos e personalizados, permitindo que o produtor receberá assistência técnica e de gestão rural gratuitamente dentro da propriedade.

A terceira oficina tem como foco a melhoria de dois indicadores utilizados para auferir a qualidade da mobilização sindical: Planejamento Estratégico de Mobilização (PEM) e o População Economicamente Ativa (PEA). Para a quarta oficina, a empresa Conquer ministrou conteúdos relacionados à “Negociação, relacionamento e vendas”.