Sorteada primeira caminhonete da promoção ’40 anos Sicredi Norte Sul’

Recebeu Fiat Toro ao lado da família e colaboradores da agência em Santo Antônio da Platina

A agência de Santo Antônio da Platina está em festa! É de lá o ganhador da primeira Fiat Toro 0 km sorteada na promoção 40 anos Sicredi Norte Sul – Nossa História Conta com a Sua. O associado Gabriel Jorge Olímpio recebeu o prêmio em um momento especial, com a presença da esposa e dos filhos em um cenário de emoção, sorrisos e muita gratidão.

Gabriel Jorge Olímpio celebrou a conquista com entusiasmo: “Foi uma surpresa incrível! A gente sempre acredita que um dia pode ser o nosso momento, mas quando acontece de verdade é difícil até acreditar. Só tenho a agradecer a Deus e ao Sicredi por esse prêmio.” O Associado for sorteado com um dos 40 números eletrônicos que recebeu no início da promoção por ser um associado com conta ativa, ou seja, que realiza suas movimentações com a cooperativa.

A campanha, que celebra os 40 anos da Sicredi Norte Sul, distribuirá mais de R$ 2 milhões em prêmios ao longo de 2025, entre eles duas Fiat Toro, uma Rampage, uma Ram 3500 e muitos outros nas agências, sendo essa a primeira Toro já entregue.

Para o presidente da cooperativa, Paulo José Buso Junior, a promoção reforça o compromisso do Sicredi com os associados: “Mais do que celebrar uma história de quatro décadas, queremos reconhecer a confiança de quem caminha com a gente. Essa entrega representa a força da cooperação e o quanto valorizar os nossos associados faz parte da essência do Sicredi.”

A promoção segue até dezembro e agora no mês de julho sorteará 31 TV’s 65’’, sendo uma TV sorteada por agência da Sicredi Norte Sul. Para saber como participar, conferir os ganhadores, as próximas datas de sorteio, regulamento e todas as informações da promoção, basta acessar o site oficial: sicredi.com.br/promocao/40anosnortesul.