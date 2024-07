Superintendente da SECRETARIA DAS Cidades vê avanços no NORTE PIONEIRO

Percorreu região tratando de iniciativas públicas

O superintendente da Secretaria Estadual das Cidades, Ricardo Maia, representante do Governo de Carlos Massa Ratinho Júnior, visitou os municípios do Norte Pioneiro para discutir com a população e autoridades regionais os projetos e programas. Abordadas pautas importantes como o Asfalto Novo Vida Nova, iluminação pública com LEDs, avanços na regionalização dos serviços de saúde, medidas para aprimorar a segurança pública, apoio à agricultura familiar, recuperação de asfalto, além de estratégias para o desenvolvimento e fortalecimento do turismo na região.

“Essas ações refletem os compromissos do Governador em parceria com a Assembleia Legislativa e os prefeito”, disse, durante visita ao Npdiario, acompanhado do assessor da prefeitura de Maringá, Jacques Prado, da assessora de Imprensa, Diana Rocha, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina, Antônio Marcos de Souza,

Ricardo, que é irmão do prefeito maringaense, Ulisses Mais, enalteceu o progresso sócio-econômico do Norte Pioneiro e reforçou a importância da região para o Paraná.