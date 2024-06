Talento Paraná qualifica alunos

Maior programa na tecnologia e comunicação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse, em Cornélio Procópio, que o programa Talento Paraná vai qualificar estudantes dos ensino médio e superior em 11 cidades do Norte Pioneiro: Santa Amélia, São Sebastião da Amoreira, Congonhinhas, Santa Cecília do Pavão, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Tamarana, Primeiro de Maio, Porecatu e Lupionópolis.

Cada cidade recebeu 20 notebooks do secretário estadual Alex Canziani (Inovação, Modernização e Transformação Digital).

“A qualificação dos jovens é mais uma boa oportunidade no campo profissional. A inovação, tecnologia da informação e a comunicação digital estão presentes hoje no campo e na cidade em todas as atividades da economia: comércio, indústria, turismo, serviços e produção de alimentos. A média salarial desta área é pelo menos duas vezes maior”, disse Romanelli que acompanhou Canziani na entrega dos 220 computadores.

O Talento Tech Paraná, segundo Romanelli, é considerado o maior programa de qualificação profissional na área de tecnologia da informação e comunicação do Brasil e está recebendo R$ 62 milhões para 150 cursos com 20 vagas cada e carga horária de 800 horas de aulas presenciais e a distância ao longo de 10 meses. “Além da qualificação, cada estudante vai receber uma bolsa mensal de R$ 1.345, mais um incentivo para manter os jovens nas cidades ou próximos do local onde nasceram”, disse.

Programa

O secretário Alex Canziani adiantou ao deputado que a plataforma de ensino dos cursos já está pronta e as aulas vão começar em julho. “É um programa direcionado aos municípios com baixos índices de desenvolvimento, conforme mediu o Ipardes nas áreas de economia, saúde e educação“. disse

O programa pretende qualificar três mil estudantes dos ensinos médio e superior com a meta para o primeiro ano de mil alunos qualificados. Cada estudante recebe um notebook para utilizar durante o aprendizado. Além disso, as cidades recebem lousas digitais para serem usadas nas aulas presenciais.

O Talento Paraná é uma ação que envolve as secretarias estaduais de Planejamento, da Inovação, Modernização e Transformação Digital, da Educação, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e Fundação Araucária, além de parceria com empresas de tecnologia com operações no estado. Empresas como o Google vão contratar pelo menos 50% dos estudantes formados no município de origem.