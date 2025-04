Técnicos de Cornélio Procópio RECEBEM mais CAPACITAÇÃO

Atualizações do CadÚnico e Bolsa Família

O treinamento, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), segue até sexta (25).

As capacitações estão sendo realizados nas cinco regionais do Estado. Além de Cornélio Procópio, agentes de Guarapuava, na Região Central, ainda vão passar pelo curso, entre os dias 7 e 9 de maio. Profissionais de Capanema, no Sudoeste, Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e Cianorte, no Noroeste, já receberam a formação. A estimativa é que mais de 450 técnicos municipais responsáveis pelo CadÚnico e Bolsa Família participem dos treinamentos regionais.

Ministrada pela equipe técnica da Sedef, a formação tem como objetivo capacitar gestores e profissionais que atuam diretamente no atendimento à população, garantindo que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam acessar os benefícios e serviços de forma eficiente e integrada.

Nesta fase, o curso tem como objetivo padronizar as ações entre os municípios, em razão das recentes mudanças no sistema. O foco é aprimorar o conhecimento técnico sobre os processos de inscrição, atualização cadastral e os critérios de elegibilidade para o Cadastro Único, ferramenta essencial para o acesso a diversos programas sociais, como o Bolsa Família.

O secretário Rogério Carboni, que participou da abertura dos trabalhos, ressaltou que a capacitação dos profissionais é essencial para fortalecer as políticas públicas. “Temos muitos resultados positivos para comemorar. Isso só acontece graças à parceria entre os municípios. As atualizações oferecem a base necessária para aprimorar as políticas, garantindo um atendimento de maior qualidade para a população”, afirmou.

“Tão importante quanto o curso é a troca de experiência que temos neste momento. A troca de informações é muito importante para o desenvolvimento da assistência social. Hoje, estamos discutindo uma questão extremamente séria, que é ajuda às pessoas mais carentes, que precisam da mão amiga do Estado”, disse o prefeito de Cornélio Procópio, Raphael Dias Sampaio.

Os cursos abordam desde a atualização de dados, novos sistemas, uso adequado das plataformas de gestão do Bolsa Família, além de orientações sobre a revisão dos critérios de elegibilidade. A capacitação é feita em formato presencial, com a participação de técnicos da Sedef, que compartilham conhecimento e experiência, oferecendo informações detalhadas sobre os procedimentos corretos para o cadastramento, a revisão cadastral e a inscrição de novos beneficiários.

Além disso, os profissionais dos municípios podem tirar dúvidas diretamente com os especialistas e realizar exercícios práticos para melhorar a aplicabilidade do conteúdo do trabalho.