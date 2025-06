Tomazina ALCANÇA 100 % no Índice de transparência no PR

Está entre as 15 do Paraná que estão no mais alto patamar

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) divulgou o Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) de 2024. No ranking deste ano, TOMAZINA está na 1ª posição, junto com outros 14 municípios entre os 399 do estado, com nota 100%.

Essa posição mantém o nível Diamante, o mais alto grau no índice avaliativo de transparência.

É um ranking anual que avalia a transparência de todos os municípios paranaenses através dos seus próprios sites oficiais e portais de transparência. A avaliação é baseada em uma série de questionamentos e uma análise minuciosa. Ao final o TCE-PR informa quantos % cada cidade alcançou, de 0 a 100.

“Alcançarmos 100% de transparência é emocionante e gratificante, evidenciando nosso compromisso público em prestar contas diariamente à população, cumprir a legislação e respeitar as demandas dos tomazinenses, nossa gestão está na frente, somos translúcidos porque temos servidores que se importam com o presente e o futuro de nossa gente”, afirma o prefeito, Flávio Zanrosso (foto).

O TCE realizou a avaliação da transparência pública dos portais oficiais dos poderes executivos e legislativos municipais, bem como, na esfera estadual, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça, visando à composição do Índice de Transparência da Administração Pública – ITP: 2024, dentro do 3º Ciclo de avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

O site da prefeitura é este: https://www.tomazina.pr.gov.br/