No Norte PIONEIRO trabalho do SRI gera DESENVOLVIMENTO

PIB per capita das cinco cidades cresceu 23,17%

Desde 2016, com a criação do Sistema Regional de Inovação (SRI) e a união de municípios num esforço coletivo para fomentar o desenvolvimento econômico regional, por meio do empreendedorismo e da inovação, muita coisa mudou na região. Mas, até então, não havia métricas para analisar o impacto do trabalho da governança.

Agora, um estudo, feito por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e publicado na Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia (Repae), comprova, com números e evidências, o tamanho da evolução, começando pelo PIB per capita que cresceu, em média, 23,17% nos cinco municípios analisados.

O estudo pesquisou os números de Andirá (foto), Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, as primeiras cidades a integrarem o SRI do Norte Pioneiro Paranaense, por iniciativa do governo estadual e Sebrae/PR.

Hoje, a governança reúne 12 municípios. O trabalho acadêmico teve o auxílio da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA) e é assinado pelo professor da UENP e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Paulo Rogério Alves Brene, responsável pela condução da tese, que durou cerca de seis meses e contou com a participação de dois alunos de iniciação científica, um docente da Universidade Federal de Goiás (UFG) e uma estudante da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Brene conta que 46 municípios localizados no norte pioneiro foram pesquisados. Os estudiosos reuniram dados como o PIB per capita e os compararam com estatísticas de emprego de níveis médio e superior, densidade demográfica e população estimada, no período de 2011 a 2022. O estudo utilizou a técnica de dados em painel, um método estatístico que combina séries temporais e dados de corte transversal. O professor diz que o trabalho se concentrou em dois pontos principais, o PIB, que mede o desenvolvimento econômico dos municípios, e a tendência apontada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) de êxodo populacional no norte pioneiro.

“Pela análise, identificamos que os cinco municípios do SRI tiveram aumento de 23,17% do PIB em relação à média das demais 41 cidades da mesorregião do norte pioneiro no período analisado. Já sobre a população, observamos que houve uma redução na porcentagem indicada pelo Ipardes. Alguns municípios, inclusive, aumentaram de tamanho e os que diminuíram foi numa proporção pequena, em comparação com aqueles que não integram a governança”, informa.

Brene aponta que a qualificação da mão de obra também melhorou significativamente, evidenciada pelo aumento da proporção de pessoas com ensino superior completo trabalhando na região. Ele conta que a pesquisa, de maneira técnica e quantitativa, trouxe respostas importantes e que ajudam na compreensão do efeito que o SRI tem causado no desenvolvimento do norte pioneiro. A intenção do professor é dar sequência às análises, para se aprofundar em outros dados no eixo de atuação da governança.

“É um estudo de caso importante, que comprova a importância desse tipo de esforço para o desenvolvimento local. O Sebrae, que deu início a esse trabalho e segue como base de apoio nos eventos, projetos, pesquisas e qualificações, está de parabéns”, destaca Brene.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, lembra que o esforço da instituição está centrado no desenvolvimento territorial do norte pioneiro, mas não existiam indicadores para medir a evolução do trabalho numa frequência desejada. O levantamento, segundo ele, vem para provar a eficiência das ações que têm sido conduzidas num esforço conjunto de poder público, iniciativa privada, academia e entidades, para melhorar o ambiente de negócios, gerar emprego e renda, e mais qualidade de vida para a população.

“O foco da nossa atuação é criar oportunidades para que os jovens permaneçam no território e isso só é possível gerando prosperidade. O estudo de caso é um material importante para o norte pioneiro”, conta.

O presidente do SRI do Norte Pioneiro Paranaense, Leandro de Azevedo Lima, cita que o estudo criou um modelo matemático para medir o impacto da inovação, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, crescimento das cidades, melhoria da qualidade da mão de obra, nível de qualificação dos estudantes, o que vai ajudar na tomada de decisão dos gestores públicos e, ao mesmo tempo, mostrar a eles a importância do trabalho realizado pela governança.

“Somos 12 municípios e a nossa meta é chegar a 29. Até pouco tempo, o norte pioneiro tinha índices de subdesenvolvimento e, hoje, nos destacamos como um case caracterizado pela colaboração intermunicipal, que trabalha em conjunto o conceito de desenvolvimento territorial. E, agora, temos em mãos um modelo matemático para discutir indicadores de inovação”, comemora.

O estudo completo, nomeado de Impacto no Desenvolvimento Econômico Endógeno dos Municípios devido à Implementação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro Paranaense (SRINP), pode ser acessado no link da Repae.