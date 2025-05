Vice-GOVERNADOR e Palhares abrem Ficafé

Na manhã de terça-feira

Às dez horas desta terça feira, dia 29, o vice-governador Darci Piana e o prefeito Marcelo Palhares (foto) abrirão oficialmente em Jacarezinho dois grandes eventos. A cidade receberá a 17ª edição da Feira Internacional do Café (FICAFÉ), e a 3ª edição da Feira de Sabores do Norte Pioneiro, que serão realizadas no Centro de Eventos entre 29 a 31 de outubro.

Neste ano, as feiras acontecem juntas, em um único evento, reunindo cafés especiais e diversos produtos certificados e especiais da região. Entrada gratuita, inscrições e programação completa no site oficial https://www.ficafe.com.br/

As feiras são um verdadeiro intercâmbio de oportunidades, que envolvem sabores, produtos e negócios, ou seja, diretamente do Norte Pioneiro para o mundo. São consideradas os maiores eventos de inovação em cafeicultura e em produtos especiais e certificados do Agro do Paraná.

O coordenador da Casa Civil, Juarez Leal Daio (foto), e outras lideranças também estarão presentes.

Contam com exposição de máquinas, equipamentos e insumos para a agricultura, degustação de cafés especiais e de produtos diferenciados do agro, workshops, palestras, concurso e leilão de cafés especiais, além do networking entre os membros dessa importante cadeia produtiva.

Os eventos são voltados para produtores, estudantes, empresários e lideranças interessadas em acompanhar as inovações do agronegócio.

Anualmente, a Ficafé recebe, em média 4 mil visitantes de diversos países, mais de 70 expositores, e comercialização de aproximadamente R$ 12 milhões em negócios (maquinários, equipamentos e insumos). Consolidada no mercado, a Ficafé já tem 15 patrocinadores nacionais e mais de 30 compradores internacionais.

Além de tudo isso, neste ano, a iniciativa contará com aproximadamente 40 eventos técnicos – entre workshops, palestras, laboratórios de experimentação, centenas de sacas de cafés e produtos diferenciados do agro comercializados, e muito mais.

Filho de Angelo Piana e de Augusta Bar­zotto Piana, Darci Piana nasceu no Rio Grande do Sul e se mudou ainda jovem para o Paraná. Economista formado pela Faculdade de Ciências Econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e Contador pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administração da Universidade Federal do Paraná.

Foi casado há 52 anos com Maria José Piana,(que faleceu em 2024) com quem teve uma filha, Patrícia, professora universitária e empresária da área de comunicação e marketing, e esposa do publicitário argentino Joaquin Fernandez Presas.

Perdeu o filho Eduardo Luiz quando tinha 25 anos em desastre aéreo, em 1995.

Também preside a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) , que congrega 63 sindicatos empresariais e expressa a voz de mais de 500 mil empresas paranaenses de comércio, serviços e turismo. Tem a função de representar legalmente o empresariado junto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assim como perante a sociedade.

A entidade acumula vitórias ao longo de seus mais de 70 anos de atuação, resultado de uma busca contínua por melhorias e benefícios para o segmento. Outra atribuição da Fecomércio PR é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Paraná.

Empresário por décadas do segmento de peças e acessórios para veículos, foi superintendente regional da CFP (Companhia de Financiamento da Produção), no Paraná (1985-1987), torcedor e presidente do Paraná Clube (1992-1993), presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios no Estado do Paraná (1996-2003), fundador e primeiro presidente do Sinconcred/Cooperativa de Crédito do Sincopeças PR (2004-2007) e presidente do Conselho do Paranacidade (2005-2006).

Desde 2004, é presidente do Sistema Fecomércio e vice-presidente da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), onde coordenou por oito anos o Fórum Consultivo Econômico Social do Mercosul. É também o atual presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná.

Piana é imortal da APL (Academia Paranaense de Letras), onde ocupa a cadeira de número 29.

Cidadão Honorário do Estado do Paraná e da cidade de Curitiba, também recebeu este título de outros 20 municípios paranaenses. Entre as principais condecorações recebidas estão a Ordem Estadual do Pinheiro (Governo do Paraná), as comendas Ordem do Mérito Comercial (CNC), Colaborador Emérito do Exército (Exército Brasileiro), Emiliano Perneta (Centro de Letras do Paraná), Ordem do Mérito Comercial da Amazônia, Heróis da Lapa e Tropeiro da Lapa (Instituto Histórico da Lapa), as medalhas Pacificador da ONU Sérgio Vieira de Mello (Parlamento Mundial para Segurança e Paz), Coronel Sarmento (Polícia Militar), Medalha Presidente Carlos Cavalcante de Albuquerque (Corpo de Bombeiros), Mérito Santos-Dumond (Força Aérea Brasileira), Ordem do Mérito Militar (Exército Brasileiro), Tenente Max Wolff Filho (Legião Paranaense do Expedicionário) e Mérito da Casa Militar do Estado do Paraná.

Piana recebeu ainda mais de uma centena de outras homenagens e condecorações de entidades e órgãos pelos relevantes serviços prestados em prol do desenvolvimento socioeconômico paranaense e brasileiro.

