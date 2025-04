ADRIENI Rodrigues conquista 1º lugar na CÂMARA de Jacaré

Para cargo de Contabilista Legislativo

Com apenas 26 anos, Adrieni Rodrigues acaba de conquistar uma vitória de sua trajetória profissional: o primeiro lugar no concurso público da Câmara Municipal de Jacarezinho para o cargo de Contabilista Legislativo 2.

Natural de Cambará, Adrieni destacou-se entre dezenas de candidatos, demonstrando preparo, dedicação e excelência em sua formação.

A trajetória da moça inspira jovens de toda a região que sonham com uma carreira pública sólida e transformadora. Seu desempenho exemplar é uma prova de que dedicação e comprometimento abrem portas — inclusive as do serviço público.