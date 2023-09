Prefeitura e câmara têm visitas em Ibaiti

Também estiveram no Museu da História

Alunos do 4º Ano do Fundamental I do Colégio Nossa Senhora das Neves visitaram recentemente a prefeitura ibatiense,

Os estudantes, foram recebidos pelo chefe do executivo Dr. Antonely Carvalho, o vice prefeito Ulisses Mingote e equipe de secretários.

Na sala de reuniões, os alunos tiveram uma demonstração sobre a administração com o prefeito Dr. Antonely que explicou um pouco do funcionamento de cada departamento e ainda apresentou os secretários e diretores. As crianças, com idades entre 9 e 10 anos, fizeram uma série de perguntas ao prefeito sobre o desenvolvimento do município e os problemas no trânsito.

O prefeito respondeu todas as perguntas e comentou sobre os novos projetos e obras que serão inauguradas no município nos próximos meses.

Acompanhados das professoras Suelen Oliveira Dantas, Edina Moreira e Julia Yamanouye, os alunos ainda viram de perto toda a melhoria e ampliação no prédio realizada pela a atual administração.

No gabinete, as crianças tiraram fotos ocupando a cadeira do prefeito e ainda acompanharam Dr. Antonely enquanto despachava documentos da administração. Após a visita no gabinete do prefeito, os alunos passearem por todos os departamentos da Prefeitura Municipal.

Antes de serem recebidos na Prefeitura, os alunos visitaram o Museu da História de Ibaiti Mário Yamanouye onde aprenderem um pouco mais sobre a história do município e conheceram todo o acervo de objetos antigos em um passeio guiado pelo diretor do Museu Gilson Sarrafho. Após a visita ao Museu, os alunos foram recebidos na Câmara Municipal pelos vereadores da 18º Legislatura.

O Colégio Nossa Senhora da Neves fica na Avenida Antônio Martins de Melo, 140, com a direção da irmã Miriam Silva Souza.