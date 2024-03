Ampliação do ensino de inglês em toda a rede pública do PR

Grupo de trabalho que discute políticas de proteção à criança foi instalado



A Frente Parlamentar da Primeira Infância, instalada nesta semana na Assembleia Legislativa durante a realização da primeira reunião, inicia sua agenda de trabalho de forma ativa. A coordenadora do grupo, deputada Maria Victoria (PP), anunciou que uma das principais pautas da Frente é a luta pela ampliação do ensino da língua inglesa na rede pública de educação. A Frente foi criada para debater e propor políticas públicas direcionadas à proteção e direitos das crianças de zero a seis anos.

Durante a solenidade, foi a realizada a assinatura do ato de instalação da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Também no decorrer do evento, os deputados que participaram da abertura do grupo realizaram a entrega de diplomas de menção honrosa à secretária da Educação de Curitiba, Maria Silvia Bacila, e ao Cônsul do Reino Unido no Paraná, Adam Patterson.

A deputada Maria Victoria explicou que uma das primeiras missões da Frente Parlamentar é fazer a ponte entre os entes políticos para a implantação e ampliação do ensino do inglês na rede pública. “Temos aqui a presença do Consul do Reino Unido, já que estamos trabalhando com a possibilidade de levar o inglês para as escolas municipais. Já temos nas escolas estaduais. Nosso grande desafio é fazer com que isso chegue aos municípios. Nós queremos unir forças do Legislativo, do Executivo e do Consulado para que possamos fazer com que o inglês finalmente seja realidade nas escolas municipais”, explicou.

De acordo com a parlamentar, o grupo de trabalho também será um espaço de diálogo, análise e construção de soluções integradas que atendam as crianças paranaenses, principalmente em situação de vulnerabilidade. A deputada Maria Victoria lembrou que é na primeira infância o período em que o cérebro da criança se desenvolve mais rapidamente, criando as bases para toda a evolução, tanto física, quanto cognitiva, emocional e social. “A instalação da Frente Parlamentar vai permitir que a Assembleia possa debater, dialogar e contribuir com a construção de políticas públicas de investimento nessa causa. É justamente nessa fase em que precisamos fazer investimentos para que as crianças em escolas públicas tenham as mesmas oportunidades das crianças nas escolas privadas”, pontuou a deputada.

O cônsul do Reino Unido, Adam Patterson, explicou a atuação do Programa UK Brazil Skills for Prosperity, iniciativa do governo britânica que tem o objetivo de democratizar o acesso ao ensino de inglês nas escolas públicas do Brasil. O Paraná é um dos cinco estados onde a iniciativa está sendo implementada, ao lado do Amapá, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo. O programa atua na produção de materiais didáticos e na formação dos educadores das redes públicas.

Segundo Patterson, esta é uma iniciativa do Reino Unido para redução da pobreza. “A capacidade de se comunicar é uma porta de entrada para oportunidades. Aumenta a chance de se ingressar em universidades e postos de trabalho. O mundo mais interligado abre espaço para experiências culturais e para promoção de prosperidade social, então um segundo idioma é um pré-requisito para isso. Quando mais cedo se aprende, mais cedo se domina o idioma”, disse.

Garantias

A Secretária de Educação do Município de Curitiba, Maria Silvia Bacila, convidou a todos para participar do XVII Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que acontecerá em Curitiba de 21 a 24 de maio. O evento mundial terá como tema “Sustentabilidade, Inovação e Inclusão na Cidade Educadora: Transformando o presente”. “Mais de 150 cidades do mundo participarão deste Congresso, que dará visibilidade as ações intersetoriais de educação. Por isso convido a todos participarem e compartilharem experiências. É uma temática importante que envolver todos os municípios em suas perspectivas da sustentabilidade, inclusão e inovação. Uma cidade só se torna educadora quando enfrenta das pautas da primeira infância. Não é só a creche. É necessário garantir espaços públicos atraentes e seguros para as crianças, além de áreas para mães”, disse.

Para a secretária do Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, a garantia de políticas públicas é necessária para transformação da história das pessoas. “Meu compromisso permanece firme com a primeira infância. É imperativo destacar que esforços conjuntos podem transformar as histórias de vidas de inúmeras crianças. Como secretária, tenho me dedicado a causa. Investir na primeira infância é maior janela para reduzir as desigualdades sociais”.

A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, lembrou sua atuação para a sanção da Lei nº 13.257/2016, que trata do Marco Legal da Primeira Infância. A legislação traz avanços na proteção dos direitos das crianças brasileiras de até seis anos de idade, estabelecendo princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas. “Vemos aqui uma avanço muito importante. Que todos possamos caminhar juntos e que o foco principal seja nossas crianças, com a criação de políticas públicas inclusivas”.

Presenças

Participaram da reunião as deputadas Cantora Mara Lima (Republicanos), Cristina Silvestri (PSDB), Flávia Francischini (União), Cloara Pinheiro (PSD) e dos deputados Gilson de Souza (PL) e Professor Lemos (PT).

Também estiveram presentes o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná, deputado federal Ricardo Barros, a desembargadora Rosemarie Diedrichs Pimpão, o diretor-geral da Secretaria da Educação, João Giona, o diretor de Políticas Públicas a Família da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, Ronaldo Olmo, o assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, Rodolpho Feijó, e a representante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ivania Ghesti.

O evento contou ainda com a participação de prefeitos, secretários municipais e lideranças de diversas regiões do Estado.