Atunorpi oferece curso gratuito de pizzaiolo em Jacarezinho

Entre 19 de maio e 1º de agosto

Inscrições devem ser feitas online

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de pizzaiolo que será realizado de 19 de maio a 1º de agosto na sede da Atunorpi – Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná, localizada na Rua Paraná, 254, no Centro de Jacarezinho, em parceria com o Senac PR. Com carga horária de 160 horas, o objetivo é aprender a fazer pizzas de qualidade, combinando ingredientes na hora da montagem. O curso ensina a saber o ponto certo de retirada do forno, entre outras técnicas para exercer a profissão.

“É uma ótima oportunidade para aprender uma profissão com alta demanda no mercado e se preparar para empreender ou conquistar um emprego na área da gastronomia”, destaca a presidente da Atunorpi, Mara Mello. Segundo ela, o desenvolvimento de programas de capacitação para profissionais do setor é uma das frentes de atuação da instituição em prol do turismo sustentável na região.

“Iniciativas como essa abrem portas para o mercado de trabalho, seja para o primeiro emprego de jovens ou a qualificação para quem busca uma nova colocação. Além de suprir o déficit de mão de obra especializada, esse tipo de iniciativa contribui para a geração de renda e aquece a economia local e estadual”, afirma.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Os requisitos para se candidatar às 15 vagas são: idade mínima de 16 anos, 6º ano do Ensino Fundamental e renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=19&tc=202500035, até o dia 21 de maio. Assim que as vagas forem preenchidas, os demais inscritos ficam em fila de espera e são chamados, pela ordem de inscrição, em caso de desistências.

O curso de pizzaiolo do Senac PR é composto por quatro unidades curriculares: Organizar o ambiente de trabalho para produções gastronômicas (36h), Controlar e organizar estoques em ambientes de manipulação de alimentos (36h), Produzir pizzas e suas variações (72h) e Projeto Integrador Pizzaiolo (16h).

Sobre a Atunorpi – Fundada em 2015, representa uma coalizão dinâmica e comprometida de profissionais e entidades que compartilham uma paixão singular: o desenvolvimento e promoção do turismo na região do Norte Pioneiro do Paraná. Desde sua criação, a Atunorpi tem como missão ser o órgão gestor e de apoio às atividades, projetos e iniciativas do Turismo no Norte Pioneiro do Paraná, bem como, orientar e estimular os associados para atuarem na construção do desenvolvimento sustentável do turismo local e regional.