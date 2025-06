Confirmado: Carreta do Conhecimento em Santo Antônio (vídeo)

Expedição do Conhecimento promove educação ambiental interativa no Norte Pioneiro

A Expedição do Conhecimento, uma iniciativa da Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec, promove educação ambiental de maneira interativa em escolas de municípios do Norte Pioneiro. A ação envolve alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de professores, lideranças locais e defensores da causa ambiental.

O cronograma da expedição já contemplou Cornélio Procópio (27/05 a 05/06) e Wenceslau Braz (09/06 a 18/06). Em Santo Antônio da Platina, o caminhão permanece desta quarta-feira, dia 25, até 9 de julho. Em seguida, segue para Ibaiti, com atividades previstas de 28 de julho a 8 de agosto.

As visitas ocorrem com o apoio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMA), do Ministério Público, e abrangem todas as escolas das cidades participantes. Além do ambiente escolar, a iniciativa também busca sensibilizar a comunidade local, incentivando práticas sustentáveis e a preservação ambiental.

A atividade acontece dentro de um caminhão adaptado, com cerca de 15 metros de comprimento, equipado com maquetes, painéis interativos, vídeos animados, microscópio e outros recursos que tornam o aprendizado mais dinâmico. Os temas trabalhados incluem Água, Energia e Sustentabilidade, com foco na conscientização das novas gerações.

A Expedição do Conhecimento integra as ações do Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental.