Começa OBRA no Colégio Estadual Tiradentes: assista

Conclusão será em outubro

Trinta empresas participaram da concorrência pública da cobertura e ampliação da quadra do Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina. Havia uma previsão orçamentária de R$ 3.426.928,20 e a proposta de menor preço foi de R$ 2.193.234, 04. Todas queriam a obra, projeto piloto no estado, tido como um dos mais modernos.

Nesta semana iniciou efetivamente a obra. A conclusão será em outubro deste ano.

Foi um resultado concreto da Assembleia Itinerante na Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), em 2023 a partir de uma sugestão da sala do estudante Thiago Siqueira Barbosa, aluno do colégio, que sonhou e até desenhou uma cobertura da quadra como forma de melhorar as condições para a prática esportiva, colocando a ideia numa das urnas.

Os deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli (foto) se mobilizaram e juntamente com a Fundepar, o secretário da Educação Roni Miranda, o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e de outras lideranças, o projeto foi viabilizado.

Com linhas arrojadas será único no estado e atenderá modelos e medidas específicas, servindo para utilização da comunidade.

Em nome dos alunos, da equipe pedagógica, dos pais e dos colaboradores, a diretora Lucila Machado agradece a todos.