Concurso premia poesia de aluna de colégio platinense

Contra trabalho infantil

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) e o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-9) realizaram, em parceria, o “Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem”, que incluiu um Concurso Estadual de Poesia destinado a alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. O concurso teve como objetivo sensibilizar os estudantes sobre os impactos negativos do trabalho infantil.

A vencedora do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho foi a aluna, 9º A, Lavínia Malinoski Vieira e a Professora de Língua Portuguesa Elizabethe Ap. Borges Amaral, do Colégio Estadual Cívico-Militar Dona Moralina Eleutério. Ambas foram presenteadas com um Tablet.

A entrega foi feita pela Dra. Rosemarie Diedrichs Pimpão (Desembargadora e Gestora nacional da Região Sul do PCTIR), Willians Franklin Lira dos Santos (Assessor Jurídico e secretário do PCTIR), Luciano Felix de Almeida (Diretor da Secretaria da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina) e Marcos Gilmar Amaral (Assistente de Município do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho).

A premiação foi realizada durante uma cerimônia de entrega marcada pela presença de autoridades. Estiveram presentes a Desembargadora Rosemarie Diedrichs Pimpão, gestora nacional da Região Sul do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem (PCTIR), Willians Franklin Lira dos Santos, assessor jurídico e secretário do PCTIR, Luciano Felix de Almeida, diretor da Secretaria da Vara do Trabalho de Santo Antônio da Platina, e Marcos Gilmar Amaral, assistente de município do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho.

O concurso teve como objetivo não só premiar as melhores poesias, mas também engajar os jovens na luta contra o trabalho infantil, promovendo a reflexão e a conscientização sobre a importância da educação para o futuro das crianças e adolescentes.