Creas de SAP prepara programação especial do “MAIO LARANJA”

Contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Todas as equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, estarão desenvolvendo em maio, palestras que abordarão o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Será celebrado em 18 de maio, data central da Campanha “Maio Laranja”, que é promovida nacionalmente e, em Santo Antônio da Platina, tem todo o incentivo do prefeito Gil Martins e da vice Terezinha Mayorky.

O tema de Combate ao Abuso será partilhado no dia 16 de maio, com início às 14 horas, na Universidade Norte do Paraná (Unopar), voltado para jovens aprendizes.

Reunião – Nesta semana, foi debatido o assunto com diretoras e alguns vices das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) na Secretaria de Educação. A Diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Francielle Souza também participou da reunião(foto). E o tema também tratado com professores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Nessas ocasiões, detalhadas e aparelhadas algumas ações visando estruturar um acolhimento sólido de crianças e adolescentes que tenham passado pela situação de violência, fortalecendo e potencializando a proteção a ambos. O coordenador do Creas é José Ricardo, que tem na equipe de trabalho o psicólogo Leonardo Bonadio e o estagiário de Psicologia, Erick Vieira.

Ricardo informou que nas próximas semanas o Creas promoverá atividades com alunos das Escolas Municipais Monteiro Lobato, Professora Vilma Longo e Professora Ophélia Mello do Nascimento, aguardando a definição das datas pela Secretaria de Educação.