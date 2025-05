Cresce intercâmbio esportivo no Brasil

Uma nova tendência de experiências

Nos últimos anos, o cenário de intercâmbio no Brasil passou por uma transformação significativa. Tradicionalmente focado no aprendizado de idiomas, o intercâmbio agora evolui para experiências mais amplas, com uma procura crescente por programas que oferecem vivências práticas e imersivas, como os intercâmbios esportivos. Famílias e jovens estão cada vez mais optando por esses programas, que oferecem mais do que o domínio de uma nova língua — proporcionam desenvolvimento pessoal, crescimento acadêmico e oportunidades de carreira.

Uma das empresas líderes desse movimento é a Vessel, a maior empresa de intercâmbio esportivo da América Latina. Fundada em 2005 e com sede em Curitiba, a Vessel já organizou mais de 400 intercâmbios em mais de 20 países, e possibilitou que mais de 200 atletas conseguissem bolsas de estudo nos Estados Unidos e na Europa. O COO da Vessel, Leonardo de Carvalho, destaca a mudança no perfil dos intercambistas:

“Hoje, vemos que os jovens buscam mais do que o aprendizado de uma nova língua. Eles querem desenvolver suas habilidades em um ambiente competitivo, explorar suas paixões e, principalmente, abrir portas para o futuro por meio de oportunidades acadêmicas e profissionais”.

Segundo Carvalho, o intercâmbio esportivo vem crescendo no Brasil por vários motivos: “Em primeiro lugar, ele oferece uma experiência prática, que vai além da sala de aula. Ao participar de equipes esportivas em países estrangeiros, os jovens não apenas aprimoram suas habilidades atléticas, mas também têm a oportunidade de praticar o idioma local de forma real e imersiva”, explica ele.

Outro ponto crucial é o desenvolvimento pessoal. Esses intercâmbios colocam os jovens em contato com culturas e ambientes diferentes, promovendo adaptabilidade, confiança e uma maior compreensão do mundo. Além disso, o intercâmbio esportivo proporciona uma construção de rede global, com conexões valiosas que podem durar a vida inteira, ampliando as oportunidades profissionais e pessoais.

Oportunidades Acadêmicas e Bolsas de Estudo – Além do aspecto esportivo, esses intercâmbios são uma grande porta de entrada para bolsas de estudo, especialmente nos Estados Unidos e Europa. Atletas que se destacam em suas áreas têm mais chances de conseguir bolsas em universidades renomadas, unindo o esporte ao desenvolvimento acadêmico.

“Nós não apenas preparamos os jovens para competirem em alto nível, mas também os conectamos com universidades e instituições que reconhecem o valor de um atleta bem formado. Isso é o que torna nosso trabalho tão gratificante — saber que estamos abrindo portas para o futuro dessas pessoas,” explica o CEO da Vessel, Anderson Retechuki.

A Vessel tem sido pioneira nessa transformação e suas parcerias com universidades e clubes esportivos internacionais garantem que os jovens brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade, combinada com o desenvolvimento de suas habilidades em diversas áreas.

“Nosso foco é garantir que cada participante explore suas paixões e habilidades da melhor forma possível. Sabemos que esses programas podem mudar a vida de um jovem e estamos comprometidos em oferecer as melhores oportunidades de crescimento pessoal, acadêmico e profissional,”_ finaliza Retechuki.

