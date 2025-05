Curso inédito que celebra as mães

Valoriza a vida sobre duas rodas.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) foram palco de um evento inédito: o primeiro curso “Pilotando para a Vida – Garupa”, idealizado pelo Lord Riders Moto Club. A iniciativa representa um marco na parceria entre o BPTran, o Detran e o projeto “Pilotando para a Vida”, que desde 2017 vem promovendo a segurança no trânsito e a valorização da vida sobre duas rodas.

O curso foi especialmente voltado para garupas — passageiras de motocicletas — e contou com uma programação completa. Os participantes receberam instruções teóricas ministradas por profissionais especializados em pilotagem segura, seguidas de atividades práticas voltadas ao comportamento seguro durante os trajetos. Após o aprendizado, todos participaram de um momento de confraternização, celebrando a experiência vivida com harmonia e integração.

O evento teve a ilustre presença do Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel QOEM PM Jefferson Silva, acompanhado de sua esposa, Flávia. A ocasião foi marcada por momentos emocionantes, incluindo apresentação de música instrumental ao vivo, que abrilhantou ainda mais o ambiente e reforçou a importância de cuidar da vida em todos os sentidos.

Encerrando a programação com um gesto de carinho, todas as mães presentes foram homenageadas com um presente singelo oferecido pelo BPTran, em celebração ao Dia das Mães. O curso, como um todo, reforçou a importância do aprendizado contínuo, do respeito mútuo no trânsito e do papel essencial de quem acompanha o piloto. Cuidar de quem está na garupa é, também, uma forma de cuidar de quem conduz.