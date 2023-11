Curso para idosos sobre O USO DE de celulares na Alep

Novidade desta etapa é Oficina da Memória e Concentração e palestra sobre “Prevenção aos Golpes de Estelionato contra Idosos”

Mais uma edição do Workshop Smartphone Conecta+. As novidades desta edição que acontece nesta sexta-feira (1º), no Plenário da Assembleia Legislativa, a partir das 08h30, é que terá uma Oficina da Memória e Concentração realizada pelo Sesc/Paraná e palestra “Prevenção aos Golpes de Estelionato contra Idosos”, com o delegado-chefe da Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil do Paraná, Emmanoel David.

O workshop é promovido pelo Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia em parceria com a Celepar, do Governo do Paraná, o Sesc/Paraná, com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, presidida pelo deputado Cobra Repórter (PSD). Além de promover cidadania e inclusão, o curso visa estimular o uso da tecnologia e disseminar a divulgação científica com práticas inovadoras, que facilitem e potencializem o processo de ensino e aprendizagem.

“O acesso à tecnologia é de suma importância para os idosos e a inserção nesse universo facilita e promove uma melhor interação social, além de estimular a memória, cognição, raciocínio e proporcionar melhor qualidade de vida”, afirmou a presidente do Conselho, Rose Traiano. “As duas primeiras edições foram um sucesso e devido à necessidade de ampliar o conhecimento dos nossos idosos ampliamos as nossas parcerias. Além da parceria com a Celepar agora contamos com o Sesc/Paraná que além de ministrar uma oficina irá divulgar os cursos e atividades que ele oferta de forma gratuita aos idosos e junto à Polícia Civil teremos uma palestra de como se proteger de golpes virtuais”, explicou Rose. “É um complemento a mais para eles, com mais informações e segurança”, completou.

“Tivemos outras duas edições desse curso no mês de outubro, com quatro turmas, reunindo mais de 200 participantes. É muito gratificante para nós, enquanto governo, conseguir proporcionar a tantas pessoas a autonomia para usufruir das ferramentas tecnológicas, o que é um direito de todos”, disse o diretor-presidente da Celepar, Gustavo Garbosa. “É nosso papel enquanto governo garantir a inclusão digital do idoso e capacitar pessoas para o acesso as plataformas digitais significa assegurar a elas o pleno exercício da cidadania, uma vez que a internet é um importante meio de utilizar serviços e encontrar informações”, completou.

A Celepar já realizou treinamentos em tecnologia para aproximadamente 15 mil idosos em 97 municípios paranaenses. A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Social e Digital da Pessoa Idosa, criado pela companhia em 2013.

Oficina da Memória e Concentração

A oficina é desenvolvida por meio de ações que visam despertar a atenção, concentração, percepção, memória, visualização e imaginação, por meio das expressões corporais e verbais, raciocínio lógico, estimulação visual, leituras, estudo de vivências, dinâmicas de grupo, atividades e exercícios que estimulem o raciocínio, abordando os diferentes tipos de memória e das demais funções de aquisição de conhecimento, tão importantes para a qualidade de vida.

A proposta da atividade é o estímulo das funções cerebrais com o exercício da mente para o despertar das potencialidades, abrindo caminho para descobertas pessoais, além de proporcionar bons momentos para socialização das experiências de vida e construção de laços de afetividade e amizade.

Curso de smartphone

Durante o curso, que é ministrado por colaboradores da Celepar, o público terá orientações de funções e configurações básicas dos aparelhos, como ligar, desligar, salvar contatos, armazenar fotos e outros arquivos; uso da internet, dados móveis, wifi, segurança, senhas; e os principais aplicativos utilizados no cotidiano, como os de comunicação (whatsApp) e os de mobilidade urbana (Uber).

Além disso, as atividades têm foco no uso de aplicativos, incluindo plataformas do Governo do Paraná, como a Farmácia Popular, o Menor Preço (para pesquisar o menor valor de um produto em estabelecimentos de sua região), o app 190 (para acionar a Polícia Militar) e o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ) — plataforma que promove o acesso online a serviços públicos do Governo do Estado e a informações oficiais.

O workshop terá três horas de duração e como conta com exercícios práticos é necessário que os participantes tragam seus smartphones com a bateria carregada. Cada idoso também receberá uma caneta touch screen, para facilitar a seleção de ícones na tela do celular.

Serviço:

Workshop Smartphone Conecta+

Data: 01º de dezembro

Horário: 08h30 às 12h

Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná

50 vagas e inscrições até o dia 30 de novembro, às 17h

Informações e inscrições pelo WhatsApp: (41) 99131-5494

Programação

08h30 – atividade do Sesc “Oficina da Memória” com apresentação dos cursos e atividades gratuitos oferecidos pela entidade

09h – Workshop Conecta +

11h30 – palestra “Prevenção aos Golpes de Estelionato contra Idosos”, com o delegado-chefe da Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil, Emmanoel David