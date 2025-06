Delegado aborda Crimes Virtuais

Seminaristas conheceram melhor o tema

A12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, representada pelo delegado-adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho, esteve presente no final de semana no Seminário Católico de Jacarezinho para ministrar uma palestra sobre o tema “Crimes Virtuais – Prevenção e Combate”.

O evento, realizado a convite do reitor do Seminário de Filosofia, reverendíssimo Padre Edson Mariano, reuniu seminaristas e membros do clero, ressaltando a necessidade de atualização constante diante dos desafios impostos pelo avanço da era digital.

O delegado expôs um panorama abrangente dos principais crimes perpetrados no ambiente cibernético, elucidando suas formas de ocorrência, impacto sobre as vítimas e estratégias eficazes de proteção. A palestra teve um caráter educativo e preventivo, alinhando-se ao papel da Igreja na promoção do bem comum e na formação intelectual e ética de seus futuros sacerdotes.

A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O CLERO

Ressaltando o compromisso da Igreja Católica com a formação integral de seus seminaristas, o Padre Edson Mariano destacou a importância da capacitação do clero quanto ao uso responsável das tecnologias, enfatizando o papel dos sacerdotes como multiplicadores do conhecimento dentro da comunidade:

“A transformação digital impõe desafios inéditos e requer de nós, clero, não apenas prudência, mas também conhecimento. Estarmos atentos aos riscos do mundo cibernético e instruirmos nossa comunidade a agir com responsabilidade e segurança é uma extensão do nosso compromisso pastoral.”

TÓPICOS ABORDADOS NA PALESTRA

Com base no material disponibilizado pela 12ª Subdivisão Policial, os tópicos abordados pelo delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho incluíram:

1. Clonagem de WhatsApp – Como este golpe ocorre e quais medidas preventivas adotar.

2. Boleto Falso – Modus operandi dos criminosos e as melhores maneiras de evitar cair nesse tipo de fraude.

3. Fraudes Bancárias – Phishing, vishing, clonagem de cartões e dispositivos maliciosos utilizados para roubo de dados bancários.

4. Sites de Comércio Eletrônico Fraudulentos – Identificação de páginas falsas, golpes em compras virtuais e a importância de usar métodos seguros de pagamento.

5. Golpe do Falso Leilão – Como criminosos manipulam vítimas para extrair dinheiro através de sites fraudulentos de leilões.

6. Golpe do Falso Empréstimo – Atração de vítimas com promessas de crédito rápido e sem burocracia.

7. Crimes Contra a Honra – Difamação, injúria e calúnia no ambiente digital e suas implicações legais.

8. Ransomware (Sequestro de dados) – Como ataques desse tipo ocorrem e a importância de medidas preventivas como backups e softwares atualizados.

9. Golpe do Amor (Golpe Don Juan) – A exploração emocional e financeira de vítimas por meio de relacionamentos virtuais fraudulentos.

10. Sextorsão – Métodos utilizados para extorquir vítimas através de conteúdo íntimo e como se proteger.

11. Golpes Envolvendo PIX – Transferências fraudulentas, coação e falsas mensagens bancárias relacionadas a essa modalidade de pagamento instantâneo.

Ao final da exposição, o delegado enfatizou a necessidade de vigilância constante e responsabilidade digital, tanto por parte dos futuros sacerdotes quanto da sociedade em geral.

O COMPROMISSO DA POLÍCIA CIVIL COM A PREVENÇÃO DOS CRIMES CIBERNÉTICOS

Durante sua fala, Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a atuação da Polícia Civil no combate ao avanço dessa criminalidade, pontuando a importância do trabalho conjunto entre setores da sociedade para mitigar tais práticas ilícitas.

“A segurança digital não pode ser tratada como um detalhe; ela é uma necessidade emergencial em um mundo regido pela era da informação. A Polícia Civil trabalha com seriedade e rigor para reprimir esses delitos e conscientizar a população, pois prevenir é sempre mais eficaz do que remediar.”

Com essa palestra, a Polícia Civil do Paraná reafirma seu compromisso com a disseminação da educação digital e a construção de uma sociedade mais segura, onde o conhecimento seja a principal ferramenta no enfrentamento aos crimes cibernéticos.