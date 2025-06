Deputada Maria Victoria indica recurso à saúde

Cerca de R$ 1 milhão para compra de bens móveis, equipamentos, eletrodomésticos e eletrônicos

A deputada Maria Victoria (PP) garantiu apoio financeiro a hospitais e unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em diversas cidades da região. Ao todo, Maria Victoria indicou cerca de R$ 1 milhão para a compra de bens móveis, equipamentos, eletrodomésticos e eletrônicos para as entidades.

Os investimentos fazem parte de mais uma parceria do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. A deputada Maria Victoria participou do evento que confirmou o repasse de R$ 52 milhões para as entidades com o governador Ratinho Junior e o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano.

Os valores repassados da Assembleia para o Governo vêm das economias realizadas pelos 54 deputados estaduais e são transferidos pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família às entidades.

“Mais uma parceria de resultado entre a Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Os recursos serão utilizados para a compra de bens móveis, equipamentos, eletrodomésticos e eletrônicos. Garantindo mais conforto aos estudantes, pacientes e familiares no momento que mais precisam”, destaca Maria Victoria.

HOSPITAIS E APAES – Entre os hospitais indicados pela deputada estão o Hospital Cristo Rei de Astorga, Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, Nossa Senhora das Graças de Curitiba, Santa Casa de Maringá, Hospital San Julian em Piraquara e o Hospital Metropolitano de Sarandi.

As Apaes beneficiadas atuam nas cidades de Alto Paraná, Araruna, Astorga, Campina da Lagoa,Cidade Gaúcha, Curitiba, Fênix, Floresta, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Marilena, Nova Cantu, Janiópolis, Mandaguaçu, Marialva, Nova Esperança, Palmeira, Planaltina do Paraná, Quinta do Sol, Roncador, Sabáudia, Sarandi, Tunas do Paraná e Ubiratã.

ECONOMIA – Somente em 2024, os deputados estaduais economizaram R$ 432 milhões que foram devolvidos ao Governo do Estado para serem reaplicados em obras e investimentos.

Os valores foram aplicados em emendas e programas como o Asfalto Novo, Vida Nova, construção de creches, repasse ao Hospital Pequeno Príncipe, Fundo da Mulher entre outros.