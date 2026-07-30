Nova Escola será inaugurada nesta sexta-feira: vídeo

No centro de Santo Antônio da Platina

Exclusivo: A escola municipal que custou R$ 6,5 milhões com recursos próprios, no centro da cidade, na esquina das ruas Tiradentes e Benjamin Constant (vídeo e fotos) será inaugurada às 10h30m desta sexta-feira, dia 31. O prazo de 18 meses (um ano e meio) iniciou em julho de 2023, portanto demorou três anos por conta de atrasos da empresa que venceu a concorrência.

Após uma demolição cuidadosa, que custou à epoca R$ 179.814,37 ( licitados entre os menores preços), onde estavam o Centro Social e a Farmácia Municipal, a concorrência pública foi realizada, o estabelecimento de ensino teve nova previsão de conclusão: 15 de outubro de 2025. Somente agora, em agosto, será finalmente inaugurada.

O começo das atividades também foi fundamental para acabar com a dualidade no Colégio Estadual Tiradentes, que cedia parte do prédio onde está instalado para a Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, com óbvios transtornos. Esse problema, jamais resolvido em administrações anteriores, assim, acabará.

Abrigará até cerca de 500 alunos. O prédio em concreto armado e alvenaria, e com diversos cômodos possui laboratório, biblioteca, quadra de esportes etc.

A construção é de 2.600 metros quadrados e dois pavimentos. O nome escolhido foi Dr. Joel Carlos da Silva Coelho, saudoso advogado e pai do ex-chefe do executivo Zezão.

A atual secretária municipal de Educação. Ellen Aparecida Castilho assumiu a pasta com o compromisso de fortalecer a qualidade do ensino, valorizar os profissionais da rede e construir uma gestão baseada no diálogo com Escolas, CMEIs, professores, funcionários e famílias.

Ela tem tido essa postura. Informou que, neste primeiro momento, serão 140 alunos. É bastante provável que, ao longo do tempo outros estudantes vão se transferir para o novo e moderno estabelecimento de ensino.

Célia Maria Candido da Silva e Adriana Valenga Dal Ry, coordenadoras pedagógicas, explicaram que, por motivos burocráticos e técnicos, apenas no ano letivo de 2027(em fevereiro) haverá possibilidade de aumentar mais expressivamente o número de alunos. Professores deverão ser contratados pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinados a selecionar profissionais para atuarem nas instituições da rede pública de ensino, exclusivamente para atender à necessidade temporária.

O exemplo do ex-prefeito e do atual, Gil Martins é elogiável. Ambos deixaram as divergências políticas pontuais e pensaram na população e no desenvolvimento educacional do município. A obra beneficiará toda a comunidade.

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