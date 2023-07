Estado na reunião do Conselho do Idoso

Mais de 50 municípios participaram do encontro

Começou nesta terça-feira (25) no campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Cornélio Procópio a reunião ampliada e descentralizada do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi/PR).

O evento, que tem o objetivo de levar as atividades do Cedi/PR para mais perto dos municípios, contou com a presença da secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), Leandre Dal Ponte. O encontro terminou nesta quarta-feira (26), quando foi celebrado o Dia dos Avós.

Um total de 54 municípios participaram da reunião. Após a abertura do evento, os representantes dos municípios assistiram à palestra “Qualidade de vida para além da idade”, com Elaine Pinheiro Neves de Macedo. Ela é professora no Curso de Especialização em Gerontologia na UTFPR e representante da instituição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, além de pesquisadora no grupo de pesquisa Saúde do Idoso da Universidade Estadual de Londrina.

No primeiro dia também foram debatidos o papel do Ministério Público e dos conselhos municipais tanto no controle social quanto no âmbito das garantias dos direitos.

O presidente do Cedi/PR, Jorge Nei Neve, lembrou que é prerrogativa do Conselho realizar, pelo menos, duas reuniões descentralizadas ao ano. “A escolha de Cornélio Procópio para sediar nosso evento foi pensando no papel importante que o município desempenha nas atividades do cuidado à pessoa idosa”, disse.

A secretária Leandre Dal Ponte enfatizou o trabalho realizado pelo Paraná por uma política do cuidado e do protagonismo para as pessoas idosas. “As cidades devem se preparar para acolher com dignidade, respeito e participação aqueles que envelhecem. Temos trabalhado em parceria com a OMS, através do programa Cidades e Comunidades Amigáveis às Pessoas Idosas, para auxiliar os municípios na preparação para um envelhecimento saudável através da medicina, preparação urbana e tecnologia”, afirmou.

Maria Gabriela Druzine, secretária da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso de Cornélio Procópio, compartilhou um pouco da experiência do município com o Condomínio do Idoso, que foi entregue no ano passado pelo Governo do Estado. Atualmente, mais de 50 pessoas moram nas 40 casas do residencial.

“Cada um que está aqui hoje pode trazer uma realidade diferente que nós não temos conhecimentos e isso pode nos ajudar a trazer políticas públicas para nosso município, nossa região, e nosso Estado”, disse.

Após a abertura do evento, acompanhada do coordenador da Cohapar no Norte do Paraná, Vagno Orias, e da equipe da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), a secretária Leandre fez uma visita para conhecer o Condomínio do Idoso.

PRESENÇAS – Também participaram da abertura do evento a diretora de Igualdade Racial, Comunidades e Povos Tradicionais do Paraná, Clemilda Santiago; a coordenadora da Política da Pessoa Idosa da Semipi, Adriana Oliveir; o vereador de Cornélio Procópio, Anderson Cristiano de Araújo; a representante da população idosa de Cornélio Procópio, Rosangela Zavagli; o presidente do Conselho Municipal da População Idosa, Silvio Victor; e o representante da Casa de Saúde Dr. João Lima, o médico geriatra, João Batista.