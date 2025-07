Carlópolis: JOVEM recebe medalha de ouro (veja vídeos)

Paulo Massaaki Tanaka Filho representou região em cerimônia nacional no Rio de Janeiro

Aconteceu nesta semana no Rio de Janeiro a Cerimônia Nacional de Premiação da 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Promovido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o evento é considerado o ponto alto da maior olimpíada estudantil do país, que reúne anualmente mais de 18,5 milhões de participantes, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, abrangendo 99,9% dos municípios brasileiros.

Entre os premiados estão Paulo Massaaki Tanaka Filho, estudante do Colégio Cívico-Militar Hercília de Paula e Silva, de Carlópolis. Ele foi o único medalhista de ouro do núcleo de Jacarezinho, representando com destaque a região na cerimônia nacional.

A conquista de Paulo reforça a tradição familiar: sua irmã, Larissa Ayumi Tanaka, também foi medalhista de ouro na edição anterior da OBMEP. Confira matéria do Npdiário: https://npdiario.com.br/cidades/matematica-aluna-de-carlopolis-e-ouro-em-olimpiada/

Filho de Madalena Tanaka e Paulo Massaaki Tanaka, o jovem foi destaque não apenas na premiação, mas também durante o trajeto até o evento. Na chegada ao aeroporto de Curitiba, ele e outros medalhistas foram homenageados com uma mensagem especial a bordo do avião. “Hoje temos a honra de transportar um grupo especial: medalhistas de ouro da 19ª OBMEP”, anunciou a tripulação, em um momento que foi destaque até no Jornal Nacional.

Durante a estadia no Rio de Janeiro, os estudantes participaram de atividades culturais, palestras e sorteios de brindes, convivendo com colegas de excelência de todos os estados e do Distrito Federal.

A OBMEP é uma das mais respeitadas iniciativas de valorização do ensino da matemática no Brasil e contribui significativamente para descobrir e incentivar talentos em todo o território nacional.