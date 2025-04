Evento amplia mais conscientização do AUTISMO (VÍDEOS)

Promoção gratuita da Escola Judah

Na noite de terça feira, dia oito, a Casa da Cultura Platinense sediou um evento em decorrência ao “ABRIL AZUL” Profissionais da área da saúde e psicologia palestraram sobre a importância do diagnóstico da TEA (Transtorno do Espectro Autista) em qualquer idade para introdução da criança ou mesmo adulto na sociedade com maior acessibilidade e inclusão.

Palestras e debates promovidos com apoio da Escola Judah por intermédio das diretoras Angenís Constantino de Souza Machado e Glauce Andreatto Fracaro.

“A inclusão de crianças com TEA requer práticas pedagógicas acolhedoras, respeitando as características individuais dos alunos. Para isso, é essencial um ambiente escolar estruturado, previsível e sensorialmente adequado, com adaptações curriculares, uso de recursos visuais e estratégias de comunicação alternativa.” (Carmen Lúcia Cersosimo- Psicopedagoga, especialista em Neuroaprendizagem).

“Eventos de conscientização sobre o autismo são extremamente importantes por várias razões. Eles desempenham um papel essencial na promoção da inclusão, do respeito e da compreensão em relação às pessoas autistas. Ao trazer o tema para o debate público, os eventos ajudam a reduzir o estigma e a discriminação, promovendo uma sociedade mais empática e aberta à diversidade.” (Dra. Camila Lourenço- Psiquiatra, especialista em infância e adolescência).

“Eventos de conscientização criam espaços de troca e apoio para familiares, amigos e cuidadores. Eles ajudam essas pessoas a se sentirem compreendidas e parte de uma rede de suporte.” Rafaela Barcelar – Psicóloga, especialista em ABA).

O diagnóstico de TEA na fase adulta não limita e sim liberta para ser quem É, com mais compreensão e menos culpa. (Cassia Peixe – Psicanalista adulto e infantil).

Imagens: Sheila Ferreira