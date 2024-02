‘Ganhando o Mundo’ levará 200 diretores estaduais ao CHILE

Depois de estudantes, professores e pedagogos, chegou a vez dos diretores da rede estadual do Paraná terem uma experiência internacional. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (22) o lançamento do Ganhando o Mundo Diretor, que vai levar, neste ano, 200 gestores das escolas estaduais para uma capacitação de duas semanas no Chile.

O anúncio foi feito durante o Seminário dos Diretores com Foco na Aprendizagem, que reuniu em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, 2 mil profissionais da educação de toda a rede estadual, com foco no planejamento pedagógico para o primeiro semestre letivo. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e oferece uma série de palestras para atualizar os diretores sobre diversos temas relacionados à educação.

“Reunimos todos os diretores de mais de 2 mil escolas da rede estadual do Paraná e estamos felizes, comemorando a melhor educação do Brasil, reconhecida pelo Ministério da Educação”, destacou o governador. “O projeto Ganhando o Mundo virou referência nacional. Vamos ter esse ano mil alunos naa Austrália, Canadá, EUA, Inglaterra e Nova Zelândia fazendo intercâmbio. São os melhores alunos que o Estado paga para estudarem seis meses nesses países de primeiro mundo. Um projeto maravilhoso, que agora terá a participação dos nossos diretores”.

A Seed ainda está organizando os principais detalhes do Ganhando o Mundo Diretor. A ideia, porém, é de que os gestores embarquem a partir de agosto para fazerem capacitações voltadas à gestão escolar em instituições chilenas. O investimento será de cerca de R$ 5 milhões.

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, explica que o país sul-americano foi escolhido por ter o melhor desempenho da América Latina no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, na sigla em inglês).

“O Chile é uma referência em avaliação e acompanhamento dos professores. Então esses diretores vão passar de duas semanas a um mês no país, dependendo do programa que vão participar. O intercâmbio começa com uma imersão com a instituição, com a universidade, e depois o diretor vai in loco, para mais tarde voltar e ter o acompanhamento da implementação daquilo que ele aprendeu lá fora”, detalhou o secretário.

A iniciativa é semelhante à realizada ano passado, quando 96 professores e pedagogos da rede estadual paranaense participaram de um intercâmbio na Finlândia e no Canadá para uma experiência de até quatro semanas de formação continuada em uma instituição de ensino superior.

VALORIZAÇÃO – Os diretores aprovaram a inclusão deles no programa Ganhando o Mundo. Para Renata Jardim, diretora do Colégio Cívico-Militar Pinheiro do Paraná, em Curitiba, a inclusão valoriza o trabalho dos gestores das escolas da rede estadual. “O programa Ganhando o Mundo para os estudantes já é incrível. Para os professores e diretores agora garante um estímulo e reconhecimento para nosso trabalho. E também aumenta nossa capacidade de fazer melhorias na educação”, enfatizou

Diretor do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos de Campo Mourão, Wilson de Souza concorda que o Ganhando o Mundo vai estimular os gestores a melhorarem ainda mais. “Isso valoriza o profissional e estimula muito ele a crescer e a buscar conhecimento. Afinal de contas, temos que estar em constante movimento de aprendizado, porque quando aprendemos mais também ensinamos mais”, afirmou.

GANHANDO O MUNDO – Agora contemplando os profissionais da educação, o Ganhando o Mundo iniciou como um projeto de intercâmbio internacional para estudantes da rede pública estadual do Paraná. Na primeira edição do programa, em 2022, 100 alunos fizeram um intercâmbio no Canadá. Na edição seguinte, outros 100 estudantes tiveram uma experiência na Nova Zelândia.

No ano passado, além do Ganhando o Mundo Professor, 40 alunos foram enviados para estudar por um semestre letivo na França. Já neste ano está acontecendo a maior edição do programa, com foco nos países de língua inglesa. Mil estudantes vão embarcar para cinco países para o intercâmbio durante este semestre. Até aqui, já foram enviados 950 alunos: 400 para o Canadá, 250 para Nova Zelândia, 250 para Austrália e 50 para Inglaterra. O próximo grupo será de 50 alunos com embarque previsto para agosto aos Estados Unidos.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; os deputados estaduais Hussein Bakri, Alexandre Curi, entre outros.