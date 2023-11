Governador Ratinho recepciona os MIL alunos de programa

Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário da Educação, Roni Miranda, recepcionaram os mil alunos selecionados da edição 2023 do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo – a maior desde o lançamento do programa. O evento nesta segunda-feira, 21, no Teatro Guaíra, em Curitiba, teve como objetivo passar orientações gerais sobre a estadia dos estudantes, em 2024, em seus países de destino: Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia.

Viabilizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, o Ganhando o Mundo foi criado para possibilitar a ampliação do repertório cultural e acadêmico de estudantes e professores. A ideia é permitir vivências e experiências na realidade de outros países, consolidando uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da rede pública estadual de ensino do Paraná, além de potencializar o desenvolvimento da autonomia e aperfeiçoar o domínio da língua inglesa.

Um grupo de 40 alunos já embarcou, em 6 de novembro, para a França, na primeira edição do Ganhando o Mundo com destino ao país europeu.