Idosos usam APLICATIVOS

Treinam nos próprios aparelhos

O segundo dia do Curso Básico de Uso do Celular para população 60+ na Assembleia Legislativa avançou no treinamento para aplicações que não precisam de internet como uso das funções básicas da câmera fotográfica do aparelho e recursos de edição de imagem, acesso ao bluetooth e a armazenamento de arquivos e da galeria de imagens.

Na abertura, a presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia, senhora Rose Traiano, saudou os participantes e parabenizou cada participante “por ter a coragem de se abrir ao novo, porque aprender algo novo sempre parece difícil e usar a tecnologia sempre se mostra difícil, mas todos estão aqui acreditando que podem fazer parte da sociedade moderna de hoje e com independência”. Ao final a presidente citou o filósofo Mario Sergio Cortella: “Não nascemos prontos, nascemos com possibilidade de nos transformar, não é fácil, mas é possível”.

Um dos técnicos da Celepar que auxiliaram os alunos na prática com os conteúdos ensinados, Sérgio Oliveira, contou que neste “segundo dia do curso, eles estão aprendendo um pouco mais sobre de configurações do celular, especialmente no manuseio da máquina fotográfica e alguns dos seus recursos, e o bom é que todos participam, perguntam, tiram dúvidas, dão opiniões. É muito gratificante este curso para pessoas idosas porque dá para ver que eles estão realmente aprendendo, vão sair daqui sabendo um pouco mais do que entraram e isso é uma satisfação imensa”.

Dos aplicativos que não precisam de internet para funcionar foi apresentado a programação de alarme, uso de agenda, calculadora e uma dedicação especial para fotos, vídeos e suas edições simples. Também foi praticado o uso do bluetooth conectando aparelhos, tablets, impressoras, fones de ouvidos, mouses, teclados, rádios de automóveis, entre outros. Sobre o armazenamento, foi-lhes apresentado os serviços de nuvem como OneDrive, Dropbox, Google Drive e ICloud.

O servidor da Assembleia, Antônio Casagrande, disse que “todo e qualquer curso que fazemos sempre nos traz algo de bom e de aprendizado, mesmo que a gente saiba um pouco é bom fazer para aproveitar e se atualizar, é o meu caso, sempre é bom fazer para se aperfeiçoar. Ontem foi uma apresentação, informações mais básicas, mas hoje avançamos bastante e já fica mais difícil, mas a gente aprende”.

O casal de aposentados, Joaquim Pedro Silveira Martins e Regina Dalledone vieram junto fazer o curso e contaram sobre a experiência dos novos aprendizados. “Nós tínhamos alguma noção, mas com o decorrer do tempo, algumas novidades com a tecnologia vão surgindo e tão logo eu fiquei sabendo deste curso, nos interessamos porque ele nos apresenta algumas ferramentas que não tínhamos conhecimento de como aproveitar. As equipes da Celepar e da Assembleia nos dão esta atenção toda dentro das novas tecnologias, em quesitos que desconhecíamos ou até, pela dificuldade de manipular, ficávamos com preguiça. E hoje, aqui estamos descobrindo novas alternativas para nosso bem-estar”, sentenciou o senhor Joaquim.

Já para a senhora Regina Dalledone, “o celular nos oferece muitas coisas, abre portas para o mundo, então existem muitos detalhes importantes e necessários que as vezes a gente deixa passar. Mas agora com este curso, estou achando maravilhoso. A questão das fraudes via telefone, comigo nunca aconteceu, porque estou sempre alerta e agora estamos aprendendo ainda mais a lidar com isso, eu mesma recebo muitas ligações. Recomendo a todos fazerem este curso, para nós é uma satisfação estar participando”.