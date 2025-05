Fruticultura: inscrição para curso GRATUITO

Em Santo Antônio da Platina

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com inscrições abertas para o curso superior de Tecnologia em Fruticultura. O processo seletivo vai até 5 de julho, e o curso é totalmente gratuito, sem taxa de inscrição.

A seleção será realizada por meio da média aritmética das notas do histórico escolar do Ensino Médio. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 55% para ampla concorrência, 40% para cotas sociais e raciais, e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

O curso será oferecido no período noturno, com duração de três anos, em Santo Antônio da Platina. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no setor de produção de frutas, uma área em expansão no agronegócio brasileiro.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site da UENP uenp.edu.br ou seguir o perfil @tecnologiafruticultura nas redes sociais.