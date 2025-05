Itaipu investe R$ 21 milhões no NORTE PIONEIRO (vídeos)

Encontro terça-feira esmiuçará convênio

Será realizada nesta terça-feira, dia 27, uma reunião de apresentação de projeto sobre um convênio já assinado pela entidade que reúne as prefeituras da região em parceria com a maior usina hidrelétrica do mundo.

Foi efetivado através do presidente, o deputado federal licenciado Enio Verri (foto de quando visitou o Npdiario em 2022) às nove horas no Sebrae, em Jacarezinho. A iniciativa é do Governo Federal, Itaipu Binacional e Amunorpi.

A iniciativa objetiva oferecer suporte pedagógico para o fortalecimento das competências de leitura, escrita e matemática, áreas estratégicas para a elevação dos índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e da Prova Brasil, algo que pode ser alcançado com maior rapidez, praticidade e acessibilidade

Segundo Michelli Naide, secretária-executiva da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro e gestora do projeto AMUNORPi com mais IDEB, está havendo a entrega dos materiais didáticos, e o investimento de quase R$ 21 milhões bancado pela Itaipu vai melhorar o ensino da rede municipal, da Educação Infantil até o 5ª ano do Ensino Fundamental.

De acordo com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, “essa ação faz parte de uma grande política do governo federal para a construção de um País justo, fraterno e igualitário. E Itaipu é instrumento dessas políticas públicas”.

Começou a ser viabilizado em agosto de 2024 com o então presidente Luiz Henrique Germano, chefe do executivo de Siqueira Campos, e prossegue hoje com o atual, Regis William Siqueira Rodrigues (prefeito de Jaboti).

Serão 29.876 alunos e 2.391 profissionais de educação atendidos. Visa potencializar a qualidade da educação na região, incentivar a leitura e a participação da família nesse hábito. Quase R$ 21 milhões em investimentos.

Atualmente, 23 municípios integram a instituição: Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mayrink, Figueira, Guapirama, Ibaiiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.