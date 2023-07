Jovens de Pinhal e Jacarezinho no Parlamento Universitário

Os estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Arthur Rafael Flores Perole, 18 anos, de Ribeirão do Pinhal, e Beatriz Santos Barros, 21 anos, de Jacarezinho, foram selecionados para participar da 5ª edição do Parlamento Universitário, promovido pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). A simulação do parlamento será realizada entre os dias 20 e 28 de julho na ALEP, em Curitiba.